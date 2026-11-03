Match Mode: Μια εκπομπή… Αγγελικά πλασμένη

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός μετρούν αντίστροφα για τις μεγάλες “μάχες” που έχουν μπροστά τους απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ήττα από τους “πράσινους” στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ στρέφει την προσοχή της στον μεγάλο αγώνα με τη “Βασίλισσα” στην Allwyn Arena. Λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα του στο “Αλεξάνδρειο” από τον Άρη αντιμετωπίζει και αυτός τη “Βασίλισσα”, στο μπάσκετ.

Ο Γιώργος Τσαντάκης και ο Άγγελος Μπασινάς σχολιάζουν και αναλύουν τα πάντα, έχοντας στο πλευρό τους τον Άγγελο Χαριστέα ο οποίος από το studio του Onsports, θυμάται τα… παλιά και σχολιάζει όλη την ποδοσφαιρική και μπασκετική επικαιρότητα.