Match Mode: Μια εκπομπή… Αγγελικά πλασμένη
Ένα ακόμα επεισόδιο που δε χάνεται με τον Γιώργο Τσαντάκη να έχει στο πλευρό του τον Άγγελο Μπασινά και τον Άγγελο Χαριστέα οι οποίοι θυμούνται τα… παλιά και σχολιάζουν τις «μάχες» της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
ΑΕΚ και Παναθηναϊκός μετρούν αντίστροφα για τις μεγάλες “μάχες” που έχουν μπροστά τους απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ήττα από τους “πράσινους” στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ στρέφει την προσοχή της στον μεγάλο αγώνα με τη “Βασίλισσα” στην Allwyn Arena. Λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα του στο “Αλεξάνδρειο” από τον Άρη αντιμετωπίζει και αυτός τη “Βασίλισσα”, στο μπάσκετ.
Ο Γιώργος Τσαντάκης και ο Άγγελος Μπασινάς σχολιάζουν και αναλύουν τα πάντα, έχοντας στο πλευρό τους τον Άγγελο Χαριστέα ο οποίος από το studio του Onsports, θυμάται τα… παλιά και σχολιάζει όλη την ποδοσφαιρική και μπασκετική επικαιρότητα.