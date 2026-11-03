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Καλαϊτζάκης: «Είμαστε σε μια περίοδο που δεν παίζουμε το μπάσκετ που θέλουμε»

Όσα δήλωσε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με προορισμό τη Μαδρίτη και το παιχνίδι με τη Ρεάλ για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

 

Μαδρίτη, αποστολή: Ηλίας Λαλιώτης

Ηλίας Λαλιώτης

Καλαϊτζάκης: «Είμαστε σε μια περίοδο που δεν παίζουμε το μπάσκετ που θέλουμε»
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Δύσκολη αποστολή στη Μαδρίτη έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός AKTOR, με τους «πράσινους» να αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ στη «Movistar Arena» για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Το «τριφύλλι» θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση, με την αποστολή να αναχωρεί για την πρωτεύουσα της Ισπανίας το απόγευμα της Τρίτης (03/11).

Κατά την αναχώρηση της ομάδας, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης παραχώρησε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην περίοδο που διανύει η ομάδα του, χαρακτηρίζοντας φυσιολογικές τις διακυμάνσεις μέσα στη σεζόν.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα γκαρντ:

Για το πως εξηγεί τα πολλά λάθη και τι πρέπει να κάνουν για να τα διορθώσουν: «Γενικά, βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία δεν παίζουμε το μπάσκετ που θέλουμε. Δεν είμαστε στο επίπεδο που ήμασταν στις πρώτες αγωνιστικές. Υπάρχουν διακυμάνσεις μέσα στη σεζόν, είναι φυσιολογικό να περνάμε τέτοιες περιόδους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και να επιστρέψουμε στις νίκες».

Για το αν η άμυνα δίνει... ορμή στην επίθεση: «Στο μπάσκετ, όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα με μεγάλη ατομική ποιότητα, ειδικά στην EuroLeague, είναι πολύ δύσκολο να την περιορίσεις απόλυτα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να παίξουμε καλή άμυνα. Να είμαστε επιθετικοί αμυντικά, να ανακτούμε την κατοχή, να επιστρέφουμε γρήγορα στην άμυνα και να μην επιτρέπουμε εύκολα καλάθια. Θεωρώ ότι αυτή είναι η βάση για να βρούμε ξανά τον ρυθμό μας και στην επίθεση. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διακυμάνσεις και στιγμές που η ομάδα ανεβάζει ή κατεβάζει ταχύτητα. Δεν είναι κάτι που μας προβληματίζει σε βαθμό που να μας επηρεάζει. Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στις νίκες που μπορούμε να πετύχουμε».

Για το αν ο Παναθηναϊκός είναι ξεγραμένος λόγω του ότι η Ρεάλ είναι φορμαρισμένη: «Ξεγραμμένους; Μέχρι πριν μια εβδομάδα, πριν το ματς με την Εφές ήμασταν πρώτοι. Ακόμα είμαστε. Έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές τη Ρεάλ και έχουμε παίξει ήδη δύο φορές απέναντί της. Πέρσι την κερδίσαμε δυο φορές. Νιώθουμε καλά. Η Ρεάλ έχει κάποιες απουσίες, αλλά ακόμη και με αυτές παραμένει μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα κ το τελευταίο διάστημα παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Γνωρίζουμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όμως πηγαίνουμε στη Μαδρίτη να διεκδικήσουμε τη νίκη»

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