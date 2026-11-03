Επίσημο: Στους Vikos Φalcons ο Άνταμ Σμιθ

Την προσθήκη του Άνταμ Σμιθ στο ρόστερ του ανακοίνωσε ο Βίκος Ιωαννίνων, με τον Αμερικανό γκαρντ να παίρνει τη θέση του Σάνον Μπογκς στην ομάδα που αγωνίζεται για πρώτη φορά στη GBL.

Ο 33χρονος περιφερειακός επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο γνωρίζει καλά από την προηγούμενη θητεία του στον ΠΑΟΚ.

Τη σεζόν 2019-20, ο Σμιθ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στον Δικέφαλο, σημειώνοντας σχεδόν 16 πόντους κατά μέσο όρο ανά αγώνα και αφήνοντας θετικές εντυπώσεις με την παρουσία του.

Η ανακοίνωση

«Οι Vikos Φalcons ανακοινώνουν και επίσημα την απόκτηση του Adam Smith, ενός παίκτη που οι φίλοι του ελληνικού μπάσκετ γνωρίζουν πολύ καλά.

Ο 33χρονος Αμερικανός γκαρντ, που έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα μας το περασμένο Σάββατο στη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ, αντικαθιστώντας τον Bogues στο ρόστερ, είναι γεννημένος στο Jonesboro της Georgia και έχει αφήσει το αποτύπωμά του στα ελληνικά παρκέ. Τη σεζόν 2019-20, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ξεχώρισε στη Basket League με σχεδόν 16 πόντους ανά αγώνα, ενώ στο Basketball Champions League έφτασε τους 17,4. Αναδείχθηκε μάλιστα και MVP σε αγώνα με τον Άρη. Τη σεζόν 2020-21 αγωνίστηκε στον Ιωνικό Νικαίας, όπου ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας με 16,1 πόντους και 4,4 ασίστ.

Πριν φτάσει στην Ελλάδα, είχε ήδη κάνει αίσθηση στην Ιταλία. Τη σεζόν 2016-17, στην πρώτη του επαγγελματική χρονιά, αναδείχθηκε με τη Roseto πρώτος σκόρερ της Serie A2 με 23,6 πόντους, ενώ τη σεζόν 2018-19 με τη Ravenna μέτρησε 24 πόντους ανά αγώνα και έφτασε μέχρι τους 46 σε ένα παιχνίδι. Η πορεία του τον οδήγησε σε Γαλλία, Τουρκία και Πολωνία, ενώ τη σεζόν 2021-22 κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισραήλ με τη Hapoel Holon.

Τα τελευταία χρόνια ο Adam δοκιμάστηκε στο υψηλότερο επίπεδο. Για δύο σεζόν αγωνίστηκε στην ισπανική ACB, ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, με την Bilbao Basket. Τη σεζόν 2022-23 είχε 14 πόντους και 3,1 ασίστ ανά αγώνα, ενώ τη σεζόν 2023-24 ήταν ηγετική μορφή της ομάδας στο FIBA Europe Cup με 11 πόντους ανά αγώνα. Τη σεζόν 2024-25 μετακόμισε στην Κροατία για λογαριασμό της KK Split, με περίπου 10 πόντους και 3 ασίστ, και την περσινή σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε στο Ισραήλ με τη Hapoel HaEmek, στην πρώτη κατηγορία της χώρας.

Ένας γκαρντ με εμπειρία, ταλέντο στο σκοράρισμα και προσωπικότητα, που έρχεται να προσφέρει στην ομάδα και να γίνει κομμάτι της οικογένειάς μας.

Adam, σε καλωσορίζουμε στα Γιάννενα και στη φωλιά των Φalcons. Σου ευχόμαστε υγεία και να ζήσουμε όλοι μαζί μια σεζόν γεμάτη όμορφες στιγμές!».