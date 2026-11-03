ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Στην προπόνηση Ρότα, Στρακόσα και «φατούρο» για τέσσερις - Πάνοπλη η «Ένωση»

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο 100ο παιχνίδι της στην Allwyn Arena.

Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με προπόνηση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία βρέθηκε κανονικά ο Λάζαρος Ρότα, όπως είχε προαναγγείλει ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Σέρβος τεχνικός είδε και τον Θωμά Στρακόσα να δίνει κανονικά το «παρών», ενώ το ίδιο ισχύει και τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Μοναδική απουσία είναι ο Ζοάο Μάριο, ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο, καθώς ταλαιπωρείται από πνευμονία.

Η προπόνηση ξεκίνησε, όπως πάντα με την ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ πριν την έναρξη του προγράμματος οι «κιτρινόμαυροι» επεφύλασσαν «φατούρο» στους Στρακόσα, Ρότα, Κοϊτά, αλλά και Γιόβιτς.