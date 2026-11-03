· ΑΕΚ · Ρεάλ Μαδρίτης

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Στην προπόνηση Ρότα, Στρακόσα και «φατούρο» για τέσσερις - Πάνοπλη η «Ένωση»

Ο Λάζαρος Ρότα κι ο Θωμάς Στρακόσα έδωσαν κανονικά το «παρών» στην τελευταία προπόνηση πριν από το ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Στην προπόνηση Ρότα, Στρακόσα και «φατούρο» για τέσσερις - Πάνοπλη η «Ένωση»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο 100ο παιχνίδι της στην Allwyn Arena.

Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με προπόνηση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία βρέθηκε κανονικά ο Λάζαρος Ρότα, όπως είχε προαναγγείλει ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Σέρβος τεχνικός είδε και τον Θωμά Στρακόσα να δίνει κανονικά το «παρών», ενώ το ίδιο ισχύει και τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Μοναδική απουσία είναι ο Ζοάο Μάριο, ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο, καθώς ταλαιπωρείται από πνευμονία.

Η προπόνηση ξεκίνησε, όπως πάντα με την ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ πριν την έναρξη του προγράμματος οι «κιτρινόμαυροι» επεφύλασσαν «φατούρο» στους Στρακόσα, Ρότα, Κοϊτά, αλλά και Γιόβιτς.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

H ισπανική αστυνομία διερευνά το ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ

17:49 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ για όσα έγιναν στον Βόλο

17:38 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Στην προπόνηση Ρότα, Στρακόσα και «φατούρο» για τέσσερις - Πάνοπλη η «Ένωση»

17:29 GREEK BASKET LEAGUE

Επίσημο: Στους Vikos Φalcons ο Άνταμ Σμιθ

17:01 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Άλλαξε η ώρα του αγώνα με την Τσέλιε στη Σλοβενία

16:57 EUROLEAGUE

Καλαϊτζάκης: «Είμαστε σε μια περίοδο που δεν παίζουμε το μπάσκετ που θέλουμε»

16:36 CHAMPIONS LEAGUE

Ρέλβας: «Mε τον κόσμο και την προσωπικότητά μας κόντρα στη Ρεάλ - Ο Μουρίνιο είναι θρύλος»

16:31 EUROPA LEAGUE

Ο Τάσος Παπαπέτρου θα σφυρίξει το Ρεάλ Σοσιεδάδ - Λιόν για το Europa League

16:20 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Να ελέγξουμε τον ρυθμό και τα λάθη μας - Θέμα χαρακτήρα τα μεγάλα ματς» (vid)

16:18 CHAMPIONS LEAGUE

Νίκολιτς: «Ο Ρότα θα είναι έτοιμος, να βάλουμε... φωτιά στις εξέδρες» - Όσα είπε για το ΑΕΚ - Ρεάλ

16:13 EUROLEAGUE

Με 13 παίκτες στη Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός ο Ρογκαβόπουλος

16:08 STORIES

Match Mode: Μια εκπομπή… Αγγελικά πλασμένη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας