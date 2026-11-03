Μαρτίνεθ ενόψει Παναθηναϊκού: «Να ανταποκριθούμε απέναντι σε μια ομάδα που έχει πολλά δυνατά σημεία»

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί στη «Movistar Arena» τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο της σερί στη διοργάνωση.

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης με τους «πράσινους», ο τεχνικός της «Βασίλισσας», Πέδρο Μαρτίνεθ αναφέρθηκε στην ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός διαθέτει μια πολύ καλή και επιθετική άμυνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός:

«Είμαστε μια ομάδα που της αρέσει να παίζει γρήγορα, αλλά και ο Παναθηναϊκός διαθέτει πολύ γρήγορους παίκτες, όπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Κέντρικ Ναν.

Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με μεγάλη σωματική ένταση, διαθέτοντας μια πολύ επιθετική και πολύ καλή άμυνα.

Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά απέναντι σε μια ομάδα που έχει πολλά δυνατά σημεία σε κάθε θέση».