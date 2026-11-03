· Τενερίφη

H ισπανική αστυνομία διερευνά το ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ

Συνεχίζονται οι έρευνες γύρω από τον άτυχο ποδοσφαιριστή της Τενερίφης.

H ισπανική αστυνομία διερευνά το ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ
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Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Τενερίφη στην Ισπανία.

Ο Οβόνο, διεθνής με την Ισημερινή Γουινέα, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση μετά το τραγικό περιστατικό, καθώς η συγκεκριμένη φάση είχε την πιο οδυνηρή δυνατή κατάληξη. Πρόκειται για μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη, με τον ίδιο να καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός γεγονότος που σημάδεψε την καριέρα και τη ζωή του.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι ισπανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η έρευνα επικεντρώνεται στις συνθήκες της σύγκρουσης και στο κατά πόσο η ενέργεια του τερματοφύλακα ξεπέρασε τα όρια του αγωνιστικού ρίσκου που συνοδεύει μια ποδοσφαιρική διεκδίκηση.

Εφόσον προκύψει ότι υπήρξε σοβαρή αμέλεια και ότι η ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί μέρος της συνήθους επικινδυνότητας του αθλήματος, ο Οβόνο ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με ιδιαίτερα σοβαρές νομικές συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση και για την οποία δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οριστικό συμπέρασμα.

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