Παναθηναϊκός: Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ για όσα έγιναν στον Βόλο

Με χρηματική ποινή ύψους 12.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τη ΔΕΑΒ, για τα περιστατικά που σημειώθηκαν έξω από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τον Βόλο.

Η αρμόδια αρχή εξέτασε όσα συνέβησαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και αποφάσισε την επιβολή προστίμου στους «πράσινους», με το ύψος της κύρωσης να ανέρχεται στις 12.000 ευρώ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΔΕΑΒ

«2. Αφού έλαβε υπόψη της,α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

από τις οποίες προκύπτει ότι, περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ELABET – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 25/10/2026, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, περιόδου 2026/2027, άγνωστοι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας προκάλεσαν, στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου, επεισόδιο σε βάρος των παριστάμενων αστυνομικών δυνάμεων για την τήρηση της τάξης, με ρίψη αντικειμένων κατ’ αυτών, χωρίς την πρόκληση τραυματισμών,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 56/2026 Απόφασή της, σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ Παναθηναϊκός», διοικητικό πρόστιμο ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.»