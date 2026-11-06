Με Τζούντ και Τζοούμπ Μπέλιγχαμ οι κλήσεις του Τόυχελ - Εκτός Πάλμερ και Φόντεν

Ο Τόμας Τούχελ γνωστοποίησε το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου τους 25 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στις κλήσεις του για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της Εθνικής Αγγλίας για το Nations League απέναντι σε Κροατία (12/11) και Ισπανία (15/11)

Ο Γερμανός κάλεσε για πρώτη φορά στην Εθνική τον αδερφό του Τζουντ Μπέλιγχαμ, που μεσοβδόμαδα σκόραρε με φοβερό τακουνάκι απέναντι στην ΑΕΚ, Τζοόυμπ, ενώ κάλεσε για πρώτη φορά και τον μέσο της Φούλαμ, Τζος Κίνγκ που έχει ξεχωρίσει στο ξεκίνημα της σεζόν.

Στις κλήσεις επέστρεψε επίσης ο Μπεν Γουάιτ, συμπαίκτης του Τζόλη στην Άρσεναλ καθώς και ο Τζεντ Σπένς. Εκτός έμεινε ο Πάλμερ με τον Τούχελ να τον «τιμωρεί» καθώς τον Σεπτέμβρη τον είχε καλέσει, αλλά ο αστέρας της Τσέλσι δεν ακολούθησε την αποστολή για να διαχειριστεί έναν μικροτραυματισμό. Εκτός παραμένουν και οι Φόντεν, Μέινου που δεν έχουν εντυπωσιάσει στους πρώτους μήνες της σεζόν.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες: Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον), Τζέισον Στιλ (Μπράιτον), Τζέιμς Τράφορντ (Λιντς).

Αμυντικοί: Τζάραντ Μπρένθγουεϊτ (Έβερτον), Μαρκ Γκέχι (Μάντσεστερ Σίτι), Λιούις Χολ (Νιούκαστλ), Έζρι Κόνσα (Άρσεναλ), Τζάρελ Κουάνσα (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Τζεντ Σπενς (Ίντερ), Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ (Ρεάλ Μαδρίτης), Μπεν Γουάιτ (Άρσεναλ).

Μέσοι: Έλιοτ Άντερσον (Μάντσεστερ Σίτι), Τζουντ Μπέλινγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης), Τζομπ Μπέλινγχαμ (Μπορούσια Ντόρτμουντ), Εμπερέτσι Έζε (Άρσεναλ), Τζέιμς Γκάρνερ (Έβερτον), Τζος Κινγκ (Φούλαμ), Μάιλς Λιούις-Σκέλι (Άρσεναλ), Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ).

Επιθετικοί: Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν (Λιντς), Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (Νότιγχαμ Φόρεστ), Άντονι Γκόρντον (Μπαρτσελόνα), Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου), Ρίο Ενγκουμόχα (Λίβερπουλ), Μόργκαν Ρότζερς (Τσέλσι).