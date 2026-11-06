ΑΕΚ: Ποιος Γιαμάλ και ποιος Ολίσε; - Το τρομερό στατιστικό του Κοϊτά που τον φέρνει στην κορυφή

O Αμπουμπακαρί Κοϊτά ξεχωρίζει στην μέχρι τώρα πορείας της ΑΕΚ στο Champions League και ήταν ο πρωταγωνιστής της «Ένωσης» στη συναρπαστική αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ, καθώς με το δικό του γκολ που άνοιξε το σκορ, αλλά και την ασίστ του στον γκολ του Σταύρου Πήλιου, έβαλε δύο φορές την ΑΕΚ σε θέση οδηγού.

Ο εξτρέμ της Ένωσης παίζει χωρίς φόβο και κοιτάζει στα μάτια κάθε αντίπαλο κάτι που αποτυπώνεται και σε ένα ιδιαίτερο στατιστικό, στο οποίο μάλιστα βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Ο Κοϊτά είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες στη φετινή διοργάνωση, έχοντας επικρατήσει σε 38 προσωπικές μονομαχίες, περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή, αφήνοντας πίσω του ορισμένα από τα λαμπρότερα αστέρια του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Μάικλ Ολίσε.