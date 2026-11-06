Κριστιάνο Ρονάλντο: Τα δέκα κεφάλαια μιας μυθικής ποδοσφαιρικής διαδρομής

Μια διαδρομή 20 και πλέον χρόνων, γεμάτη γκολ, ρεκόρ, απογοητεύσεις και τρεις μεγάλες κατακτήσεις. Από το ντεμπούτο του ως ένα αδύνατο 18χρονο παιδί που έμπαινε στη θέση του Λουίς Φίγκο, μέχρι την εποχή που έγινε ο απόλυτος αρχηγός και ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έζησε σχεδόν τα πάντα με τη φανέλα της Πορτογαλίας.

Έκλαψε, απογοητεύτηκε, αμφισβητήθηκε, σήκωσε τρόπαια και έφτασε σε επιδόσεις που κάποτε έμοιαζαν αδιανόητες. Κυρίως, όμως, κατάφερε να οδηγήσει μια ολόκληρη ποδοσφαιρική χώρα στην κορυφή της Ευρώπης. Κι αν έπρεπε να κρατήσουμε μόνο δέκα στιγμές από αυτήν τη διαδρομή, η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινούσε κάπως έτσι.

10. Το ντεμπούτο που προμήνυε πολλά

Στις 20 Αυγούστου 2003, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την ανδρική εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Καζακστάν. Ήταν μόλις 18 ετών και είχε ήδη αρχίσει να τραβάει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το πιο συμβολικό στοιχείο; Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Λουίς Φίγκο. Ο άνθρωπος που είχε αποτελέσει το πρόσωπο μιας ολόκληρης γενιάς του πορτογαλικού ποδοσφαίρου έδινε ουσιαστικά τη σκυτάλη σε εκείνον που θα γινόταν ο επόμενος μεγάλος σταρ της χώρας. Κανείς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί το μέγεθος όσων θα ακολουθούσαν.

9. Η πρώτη μεγάλη παράσταση στο Euro 2004

Η διοργάνωση του 2004 στην Πορτογαλία ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του νεαρού Κριστιάνο να συστηθεί στο ευρωπαϊκό κοινό. Και το έκανε με τον δικό του τρόπο.

Στο εναρκτήριο παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα, πέτυχε το πρώτο του γκολ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αν και η ομάδα του γνώρισε την ήττα με 2-1. Στη συνέχεια σκόραρε και στον ημιτελικό απέναντι στην Ολλανδία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Η συνέχεια, βέβαια, ήταν εφιαλτική για τους Πορτογάλους. Η Ελλάδα του Ότο Ρεχάγκελ έκανε το αδιανόητο, νίκησε ξανά με 1-0 και κατέκτησε το τρόπαιο μέσα στη Λισαβόνα. Ο Ρονάλντο έκλαιγε μετά το τέλος του αγώνα. Ήταν μόλις 19 ετών και είχε μόλις γνωρίσει την πρώτη μεγάλη απογοήτευση της διεθνούς καριέρας του.

8. Η πρώτη παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Στα γήπεδα της Γερμανίας, το 2006, ο Ρονάλντο συμμετείχε στο πρώτο Μουντιάλ της καριέρας του. Η Πορτογαλία διέθετε μια εξαιρετική ομάδα, με τον Λουίς Φελίπε Σκολάρι στον πάγκο και μια γενιά που ήθελε να φτάσει μέχρι το τέλος.

Ο CR7 πέτυχε το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στο Ιράν, ενώ στα προημιτελικά απέναντι στην Αγγλία ευστόχησε στη διαδικασία των πέναλτι, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει την πρόκριση.

Η πορεία σταμάτησε στα ημιτελικά, με την Πορτογαλία να χάνει από τη Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν. Ωστόσο, η τέταρτη θέση αποτέλεσε μια σημαντική επιτυχία και ο Ρονάλντο είχε ήδη αρχίσει να εξελίσσεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

7. Το απίθανο χατ τρικ απέναντι στη Σουηδία

Νοέμβριος 2013. Η Πορτογαλία βρίσκεται μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, καθώς χρειάζεται να περάσει από τη Σουηδία του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Μουντιάλ της Βραζιλίας.

Στο πρώτο παιχνίδι, ο Ρονάλντο είχε δώσει τη λύση με το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Στη ρεβάνς, όμως, αποφάσισε να παραδώσει μια από τις μεγαλύτερες ατομικές παραστάσεις της καριέρας του.

Με τρία γκολ μέσα στη Σουηδία, οδήγησε την Πορτογαλία σε νίκη με 3-2 και της χάρισε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Ιμπραΐμοβιτς είχε σκοράρει δύο φορές, αλλά εκείνο το βράδυ υπήρχε μόνο ένας πρωταγωνιστής. Ο Κριστιάνο είχε πάρει προσωπικά την υπόθεση πρόκριση και το είχε αποδείξει με τον πιο εμφατικό τρόπο.

6. Το χατ τρικ που πάγωσε την Ισπανία

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη με την Ισπανία σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της διοργάνωσης. Και ο Ρονάλντο φρόντισε να μετατρέψει την αναμέτρηση σε προσωπική του υπόθεση.

Πέτυχε και τα τρία γκολ της ομάδας του στο εντυπωσιακό 3-3, απέναντι σε μια Ισπανία γεμάτη αστέρες. Το τελευταίο, μάλιστα, ήταν ένα αριστουργηματικό φάουλ στο 88ο λεπτό, με το οποίο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Δεν ήταν απλώς ένα χατ τρικ. Ήταν μια υπενθύμιση ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορούσε να πάρει ένα παιχνίδι στις πλάτες του ακόμη κι όταν απέναντί του βρισκόταν μια από τις ισχυρότερες εθνικές ομάδες του πλανήτη.

5. Η πρώτη κατάκτηση του Nations League

Το 2019, η Πορτογαλία πρόσθεσε ακόμη ένα σημαντικό τρόπαιο στη συλλογή της. Η πρώτη έκδοση του UEFA Nations League έμελλε να αποτελέσει μια ακόμη ευκαιρία για τον Ρονάλντο να οδηγήσει τη χώρα του στην κορυφή.

Στον ημιτελικό απέναντι στην Ελβετία, ο CR7 πέτυχε τρία γκολ και υπέγραψε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση. Στον τελικό, η Πορτογαλία επικράτησε της Ολλανδίας με 1-0, με τον Γκονσάλο Γκέντες να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ.

Ο Ρονάλντο δεν χρειάστηκε να σκοράρει στον τελικό. Είχε ήδη κάνει τη δουλειά του και είχε προσθέσει ακόμη ένα τρόπαιο στην εθνική ομάδα, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία του 2016 δεν ήταν μια μεμονωμένη ιστορία.

4. Ο απόλυτος σκόρερ στην ιστορία των εθνικών ομάδων

Αν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει καταφέρει να αφήσει τους πάντες πίσω του, αυτός είναι το σκοράρισμα. Και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, η επίδοσή του είναι πραγματικά εξωπραγματική.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2021, απέναντι στην Ιρλανδία, πέτυχε δύο γκολ και ξεπέρασε τον Αλί Νταεΐ, ο οποίος κατείχε το προηγούμενο ρεκόρ με 109 τέρματα σε διεθνές επίπεδο. Ο Ρονάλντο έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των εθνικών ομάδων και συνέχισε να ανεβάζει τον πήχη.

Το εντυπωσιακό είναι πως δεν σταμάτησε εκεί. Με κάθε νέο γκολ, απομάκρυνε ακόμη περισσότερο το ρεκόρ από τους διώκτες του. Μια επίδοση που αποτελεί από μόνη της ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

3. Ο πρώτος που σκόραρε σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα ρεκόρ. Δεν αρκείται απλώς στο να τα κυνηγά. Θέλει να τα κάνει δικά του και να αφήνει τους επόμενους να προσπαθούν να τον φτάσουν.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, το 2022, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκόραρε σε πέντε διαφορετικές διοργανώσεις Μουντιάλ και τέσσερα χρόνια αργότερα στα γήπεδα των ΗΠΑ, επέκτεινε το ρεκόρ του στα 6. Είχε βρει δίχτυα στη Γερμανία το 2006, στη Νότια Αφρική το 2010, στη Βραζιλία το 2014, στη Ρωσία το 2018, στο Κατάρ το 2026 και πλέον και στις ΗΠΑ.

Δεν είναι μικρό πράγμα να καταφέρνεις να βρίσκεις δίχτυα σε μια διοργάνωση που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια, πόσο μάλλον όταν το κάνεις σε έξι διαφορετικές εποχές ποδοσφαιρικής διαδρομής.

2. Η δεύτερη κατάκτηση του Nations League

Το 2025, ο Ρονάλντο πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία επιτυχία στην τροπαιοθήκη του. Η Πορτογαλία κατέκτησε για δεύτερη φορά το UEFA Nations League, επικρατώντας της Ισπανίας στον τελικό.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2 στην κανονική διάρκεια και οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου η Πορτογαλία επικράτησε με 5-3. Ο Ρονάλντο είχε προηγουμένως σκοράρει στην αναμέτρηση, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και στα 40 του μπορούσε να κάνει τη διαφορά σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι.

Η εικόνα του να πανηγυρίζει ένα ακόμη τρόπαιο με τη φανέλα της πατρίδας του είχε τη δική της ξεχωριστή αξία. Για έναν ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα σε συλλογικό επίπεδο, η επιτυχία με την εθνική ομάδα εξακολουθεί να έχει μια εντελώς διαφορετική γεύση.

1. Η βραδιά που η Πορτογαλία κατέκτησε την Ευρώπη

Αν υπάρχει μία στιγμή που ξεχωρίζει πάνω από όλες, αυτή είναι αναμφίβολα η 10η Ιουλίου 2016. Η Πορτογαλία αντιμετώπιζε τη Γαλλία στον τελικό του Euro, στο Stade de France, και είχε απέναντί της μια ομάδα που έμοιαζε έτοιμη να πανηγυρίσει μέσα στο σπίτι της.

Για τον Ρονάλντο, όμως, η βραδιά εξελίχθηκε με έναν τρόπο που δύσκολα θα μπορούσε να γράψει ακόμη και το πιο ευφάνταστο σενάριο. Έπειτα από μια σύγκρουση με τον Ντιμιτρί Παγέ, τραυματίστηκε και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο, με δάκρυα στα μάτια.

Η εικόνα του να κλαίει στον πάγκο έκανε τον γύρο του κόσμου. Ο αρχηγός της Πορτογαλίας δεν μπορούσε να συνεχίσει και έβλεπε από έξω το μεγαλύτερο παιχνίδι της ζωής του. Ωστόσο, δεν σταμάτησε να ζει τον τελικό. Στεκόταν δίπλα στον Φερνάντο Σάντος, έδινε οδηγίες και προσπαθούσε να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του.

Και τελικά ήρθε ο Εντέρ. Στην παράταση, ο επιθετικός της Πορτογαλίας πέτυχε το γκολ που έγραψε ιστορία και χάρισε στη χώρα το πρώτο της μεγάλο τρόπαιο σε επίπεδο ανδρών.

Ο Ρονάλντο σήκωσε το τρόπαιο ως αρχηγός, έχοντας ζήσει μια από τις πιο έντονες συναισθηματικά βραδιές της καριέρας του. Εκείνη τη νύχτα δεν ήταν απλώς ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν ο άνθρωπος που είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα μαζί με μια ολόκληρη χώρα.

(AP Photo/Luis Vieira) AP

Και κάπως έτσι, ένα παιδί που είχε κλάψει δέκα χρόνια νωρίτερα μετά την ήττα από την Ελλάδα στον τελικό του Euro 2004, έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης. Το ποδόσφαιρο, τελικά, έχει τον δικό του τρόπο να κλείνει τους κύκλους.