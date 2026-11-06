Πάρτι στο γήπεδο με 2-1 αντί για 5-1 - Πάρτι κόσμου και ομάδας με χόρτο μαγικό

Η συνήθεια που έγινε λατρεία στο ΟΑΚΑ. Η ομάδα μπαίνει στο γήπεδο, τελειώνει τους αντιπάλους, είτε εύκολα, είτε δύσκολα και στο τέλος έχει πάρτι. Οι παίκτες πάνε στο πέταλο και τραγουδάνε μαζί με τους οπαδούς της ομάδας το «χόρτο μαγικό». Η συσπείρωση στο καλύτερο σημείο, ο κόσμος γουστάρει αυτό που βλέπει και ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Χθες η ομάδα του Νίστρουπ νίκησε με 2-1 αντί για 5-1 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και είναι με 9 βαθμούς στην πρώτη θέση μαζί με την Λουγκάνο, που είναι πιο μπροστά διότι έχει ένα γκολ παραπάνω. Το ζητούμενο είναι, όμως, ότι η ομάδα είναι μία ανάσα από την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League και θέλει 3-4 βαθμούς, για να είναι σίγουρα στην πρώτη οκτάδα και να αποφύγει τον ενδιάμεσο γύρο. Να περάσει απευθείας στους 16.

Η ομάδα του Νίστρουπ ήταν και πάλι κυριαρχική, έβγαλε γούστα στο γήπεδο έχασε πολλές ευκαιρίες και το τελικό 2-1 δεν λέει την αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός είχε καθαρές φάσεις για να βάλει πέντε γκολ, αλλά είχε απέναντί του έναν πολύ καλό τερματοφύλακα, που μέχρι το 52 είχε κάνει δέκα σωτήριες επεμβάσεις. Οχι απλά σε σουτ, αλλά σε τετ-α-τετ. Δύο με τον Καλάμπρια, ένα με τον Ραστόντερ, ένα με τον Αντίνο, έναν με τον Λιβάι. Πολλές φάσεις, αλλά τελικά τα γκολ δεν ήρθαν από τους επιθετικούς, αλλά από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας μαζί με τον Αντίνο.

Το πρώτο το έβαλε ο Καλάμπρια μετά από τακουνάκι του Ταμπόρδα και συνεργασία με Ραστόντερ, Λιβάι, όπου χάθηκε η μπάλα. Το δεύτερο το έβαλε ο Ταμπόρδα με το ....στομάχι μετά από πάσα του Κυριακόπουλου και ωραία σέντρα του Τετέι.

Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε ένα γκολ από το πουθενά μετά από αδράνεια του Λούζα σε στημένη φάση , αλλά με εξαίρεση μία απόκρουση του Πένια, άλλη φάση δεν είχαν οι Βούλγαροι.

Μετά το 2-1 ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα κράτησε την μπάλα και έσβησε το παιχνίδι και με διαχείριση από τον πάγκο, ώστε να πάρουν ανάσες και κάποιοι παίκτες. Στο τέλος ο κόσμος έφυγε γεμάτος από αυτό που είδε και οι παίκτες μαζί με τον κόσμο στο πέταλο τραγούδησαν το χόρτο μαγικό. Παναθηναϊκές στιγμές.