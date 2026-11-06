NBA: Απίθανος Κάρι λύγισε άνετα Αντετοκούνμπο και Χιτ

Με άδειο ντεπόζιτο μετά το δραματικό φινάλε και τη νίκη με buzzer beater του Κλέι Τόμσον επί των Κλίπερς, έφτασαν στο Σαν Φρανσίσκοι οι Μαϊάμι Χιτ για να αντιμετωπίσουν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και τον Στεφ Κάρι, με αποτέλεσμα να ηττηθούν εύκολα με 120-100 και να γνωρίσουν την 6η τους ήττα στη σεζόν (3-6 ρεκόρ).

Παρά την γεμάτη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, οι Χιτ δεν κατάφεραν να είναι ανταγωνιστικοί απέναντι στους Ουόριορς και ηττήθηκαν.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο

20 πόντοι

6/8 δίποντα

1/5 τρίποντα

5/7 βολές

14 ριμπάουντ

4 ασίστ

4 λάθη

1 φάουλ

-22 στο +/-σε 31 λεπτά

Ο Στεφ Κάρι έκανε τα... δικά του σκοράροντας 29 πόντους, ενώ μοίρασε και τέσσερις ασίστ και έστειλε τους «Πολεμιστές» στο 6-3, φτάνοντας τις έξι σερί νίκες.

Τα Δωδεκάλεπτα: 26-29, 53-53, 91-76, 120-100.

ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΟΥΟΡΙΟΡΣ (Στιβ Κερ): Ρίτσαρντ 10 (2), Λάντεμποργκ 17 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γκριν 2 (5 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Ποτζέμσκι 9 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κάρι 29 (6/12 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ασίστ), Χόρφορντ 8 (2), Μέλτον 5 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Νιάνγκ 13 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γουίλιαμς 10, Μπάσι 8 (3/3 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Πέιτον 9 (1), Κράιερ, Ίκε, Λέονς

ΜΑΙΑΜΙ ΧΙΤ (Έρικ Σπόλστρα): Γουίγκινς 2 (1/6 σουτ), Αντετοκούνμπο 20, Αντεμπάγιο 18 (7/10 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4/7 βολές, 10 ριμπάουντ), Τόμσον 11 (2/7 τρίποντα), Μίτσελ 22 (5/9 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 λάθη), Πόρτις, Λάρσον 13 (3/5 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 λάθη), Κόνγουελ 13 (3), Χάρνταγουεϊ, Γιόβιτς 1, Γκάρντνερ, Ρίτσαρντς, Σμιθ

Τα ομαδικά στατιστικά των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς: 25/39 δίποντα, 16/41 τρίποντα, 20/25 βολές, 49 ριμπάουντ, 36 ασίστ, 11 κλεψίματα, 8 μπλοκ, 18 λάθη, 22 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά των Μαϊάμι Χιτ: 22/42 δίποντα, 13/44 τρίποντα, 17/23 βολές, 52 ριμπάουντ, 27 ασίστ, 8 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 19 λάθη, 22 φάουλ