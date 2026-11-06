Πού θα δείτε τον αγώνα της Σάκκαρη στα προημιτελικά του Χονγκ Κονγκ
Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης της Μαρίας Σάκκαρη με φόντο ένα εισιτήριο στους «4» της διοργάνωσης
H Μαρία Σάκκαρη έχει πραγματοποιήσει ένα φοβερό ξεκίνημα στο Χονγκ Κονγκ και βρίσκεται ήδη στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Στους «8» θα αντιμετωπίσει την Λευκορωσίδα Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς, για μια θέση στα ημιτελικά του τουρνουά.
Ο αγώνας τους αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 12:30 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το το Novasport 6.