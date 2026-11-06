O Παναθηναϊκός στον τελικό του Conference League - Η απίθανη πρόβλεψη του υπερυπολογιστή

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου με 2-1, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League και συνέχισε το απόλυτο ξεκίνημα του στη διοργάνωση, κάνοντας το 3/3.

Έπειτα από το τρίποντο απέναντι στους Βούλγαρους ο Παναθηναϊκός έχει συγκεντρώσει 9 βαθμούς και βρίσκεται στην 2η θέση της διοργάνωσης, μόνο πίσω από τη Λουγκάνο, η οποία έχει την καλύτερη επίθεση, έχοντας σημειώσει 11 γκολ, έναντι στα 9 της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της 3ης αγωνιστικής, το Football Ranked δημοσίευσε τα αποτελέσματα 100.000 προσομοιώσεων, παρουσιάζοντας το μονοπάτι του Conference League μέχρι τον τελικό.

Στο επικρατέστερο σενάριο, ο Παναθηναϊκός φτάνει μέχρι το τέλος της διαδρομής στον τελικό της διοργάνωσης, εκεί που τον περιμένει η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα. Προηγουμένως, έχει αποκλείσει στους προημιτελικούς τη Μπράγκα έχοντας πιθανότητες πρόκρισης 73% απέναντι στο 27% των Πορτογάλων. Στους «4» η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ξεπερνά και το εμπόδιο της Φράιμπουργκ σύμφωνα με τις προσομοιώσεις.

Στην άλλη πλευρά του ταμπλό η Μπράιτον εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και στον τελικό επικρατεί στο 76% των προσομοιώσεων, έναντι του 24% που συγκεντρώνει ο Παναθηναϊκός.

Οι δύο ομάδες πάντως, διασταυρώνουν τα ξίφη τους πολύ νωρίτερα, στην 6η και τελευταία αγωνιστική του Conference League στο ΟΑΚΑ στις 17 Δεκεμβρίου (22:00).