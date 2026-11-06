Πού θα δείτε Έβερτον - Κόβεντρι και τη Σεβίλλη του Βλαχοδήμου - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Συνεχίζονται σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου τα πρωταθλήματα, έπειτα από το τριήμερο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με το μενού να περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Η αρχή γίνεται στις 21:30 με αναμέτρηση της Bundesliga ανάμεσα στο Αμβούργο που βρίσκεται στην 15η θέση, δύο βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, κόντρα στην ουραγό Γκλάντμπαχ που έχει συγκεντρώσει συνολικά βαθμούς ως τώρα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports 3.

Στις 21:45 στην Serie A υπάρχει η μάχη των ουραγών της βαθμολογίας με τη Βενέτσια να υποδέχεται την Ουντινέζε. Οι γηπεδούχοι είναι τελευταίοι με 3 βαθμούς, ενώ ακολουθούν οι φιλοξενούμενοι με 5. Μετάδοση από το Magenta Sport 2.

Στις 22:00 ξεκινά και η 10η αγωνιστική της Premier League με την Έβερτον να υποδέχεται την Κόβεντρι. Οι γηπεδούχοι με νίκη ανεβαίνουν προσωρινά στην 4αδα σε ένα από τα καλύτερα ξεκινήματά τους σε σεζόν. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Premier League.

Τέλος, επίσης στις 22:00 η Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου υποδέχεται την Αλαβές με τον αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Magenta Sport3 League