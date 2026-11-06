Europa League: Οι πιθανότητες πρόκρισης Ολυμπιακού και ΟΦΗ στα νοκ άουτ

Ένα πολύ καλό τριήμερο ολοκληρώθηκε για τις Ελληνικές ομάδες στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις με Παναθηναϊκό και ΟΦΗ να σημειώνουν σημαντικές νίκες σε Conference και Europa League αντίστοιχα, τον Ολυμπιακό να παίρνει έναν βαθμό... χρυσάφι εκτός έδρας από τη Ρεν και την ΑΕΚ να στέκεται για 90 λεπτά πολύ καλά απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης και να λυγίζει στο τέλος από την «οβίδα» του Βαλβέρδε.

Όσον αφορά το Europa League οι δύο εκπρόσωποί μας διαπρέπουν με τις εμφανίσεις τους και έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές η βαθμολογική τους συγκομιδή είναι πέρα για πέρα ικανοποιητική. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 6η θέση με 3 νίκες και μια ισοπαλία, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς και έχει θέσει γερές βάσεις για απευθείας πρόκριση στους «16».

Το Football Meets Data θεωρεί ως δεδομένη την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στα νοκ άουτ με 99,9% πιθανότητες, ενώ τους δίνει 75,1% πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στους «16».

Ο ΟΦΗ μετά τη σπουδαία νίκη επί της Μπερ Σεβά, ανέβασε τις πιθανότητές του στο 55,7% και χρειάζεται τέσσερις βαθμούς για να προκριθεί στα playoffs του Europa League.