· Ολυμπιακός · ΟΦΗ Ηρακλείου

Europa League: Οι πιθανότητες πρόκρισης Ολυμπιακού και ΟΦΗ στα νοκ άουτ

Υψηλές πιθανότητες να συνεχίσουν το Ευρωπαϊκό τους ταξίδι συγκεντρώνουν οι δύο Ελληνικές ομάδες 

Europa League: Οι πιθανότητες πρόκρισης Ολυμπιακού και ΟΦΗ στα νοκ άουτ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα πολύ καλό τριήμερο ολοκληρώθηκε για τις Ελληνικές ομάδες στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις με Παναθηναϊκό και ΟΦΗ να σημειώνουν σημαντικές νίκες σε Conference και Europa League αντίστοιχα, τον Ολυμπιακό να παίρνει έναν βαθμό... χρυσάφι εκτός έδρας από τη Ρεν και την ΑΕΚ να στέκεται για 90 λεπτά πολύ καλά απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης και να λυγίζει στο τέλος από την «οβίδα» του Βαλβέρδε.

Όσον αφορά το Europa League οι δύο εκπρόσωποί μας διαπρέπουν με τις εμφανίσεις τους και έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές η βαθμολογική τους συγκομιδή είναι πέρα για πέρα ικανοποιητική. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 6η θέση με 3 νίκες και μια ισοπαλία, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς και έχει θέσει γερές βάσεις για απευθείας πρόκριση στους «16».

Το Football Meets Data θεωρεί ως δεδομένη την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στα νοκ άουτ με 99,9% πιθανότητες, ενώ τους δίνει 75,1% πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στους «16».

Ο ΟΦΗ μετά τη σπουδαία νίκη επί της Μπερ Σεβά, ανέβασε τις πιθανότητές του στο 55,7% και χρειάζεται τέσσερις βαθμούς για να προκριθεί στα playoffs του Europa League.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με Μπακασέτα και Κουτσούπια οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς

10:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με Γκονσάλες οι κλήσεις του Μεξικού - Εκτός αποστολής ο Πινέδα

10:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Τα δέκα κεφάλαια μιας μυθικής ποδοσφαιρικής διαδρομής

10:41 CHAMPIONS LEAGUE

Καρέτσας: «Έφυγε ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους μου» - Όσα είπε για το πρώτο του γκολ

10:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ελληνική μάχη ανάμεσα σε Τζόλη και Τζολάκη για την 10η αγωνιστική

10:22 GREEK BASKET LEAGUE

GBL 6η αγωνιστική: Άλλο ένα ΣουΚού «φωτιά»

10:03 OPINION

Πάρτι στο γήπεδο με 2-1 αντί για 5-1 - Πάρτι κόσμου και ομάδας με χόρτο μαγικό

09:39 EUROPA LEAGUE

Η αρχηγική ομιλία του Ανδρούτσου στα αποδυτήρια πριν το «διπλό» με την Μπερ Σεβά - «Το όνειρο είναι στα χέρια μας»

09:29 MVP

Θες κοιλιακούς που να φαίνονται; Ξεκίνα από εδώ

09:24 EUROPA LEAGUE

Europa League: Οι πιθανότητες πρόκρισης Ολυμπιακού και ΟΦΗ στα νοκ άουτ

09:01 CONFERENCE LEAGUE

O Παναθηναϊκός στον τελικό του Conference League - Η απίθανη πρόβλεψη του υπερυπολογιστή μέσα σε 100.000 προσομοιώσεις

08:56 NBA

NBA: Απίθανος Κάρι λύγισε άνετα Αντετοκούνμπο και Χιτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας