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Europa League: Η αρχηγική ομιλία του Ανδρούτσου πριν το «διπλό» - «Το όνειρο είναι στα χέρια μας»

Ο αρχηγός έδωσε το σύνθημα της νίκης πριν του σπουδαίο «διπλό» του ΟΦΗ 

Europa League: Η αρχηγική ομιλία του Ανδρούτσου πριν το «διπλό» - «Το όνειρο είναι στα χέρια μας»
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Ο ΟΦΗ πήρε ένα μεγάλο διπλό απέναντι στη Χαποέλ Μπερ Σεβά επικρατώντας με 0-2 και πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στο Europa League, μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα στην πρεμιέρα απέναντι στη Χόφενχαιμ.

Έτσι, οι Κρητικοί έφτασαν τους 6 βαθμούς και βρίσκονται στην 16η θέση της βαθμολογίας μετά από τέσσερις αγωνιστικές, ενώ ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Άντερλεχτ την Πέμπτη (26/11) στις 22:00 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, σε μια δύσκολη και απαιτητική αναμέτρηση.

Πριν τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Χαποέλ Μπερ Σεβά, ο Θανάσης Ανδρούτσος πραγματοποίησε μια πορωτική ομιλία στα αποδυτήρια της ομάδας, «ντοπάροντας» τους συμπαίκτες του.

«Εμείς δημιουργούμε το όνειρο. Το όνειρο είναι εκεί έξω, πρέπει να το κάνουμε πράξη. Το όνειρο είναι στα χέρια μας, είναι εκεί έξω παιδιά. Εντάξει; Ας το κάνουμε!», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Ανδρούτσου στα αποδυτήρια.

https://www.instagram.com/p/DfYx2SAqPF8/
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