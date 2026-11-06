Το ντέρμπι στη SUNEL Arena και μια αγωνιστική με παιχνίδια γεμάτα ενδιαφέρον.

H 5η αγωνιστική της GBL ήταν αρκετή για να βάλει φωτιά στο πρωτάθλημα. Ο Άρης πιστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR, ενώ ο Βίκος Ιωαννίνων έκανε την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα, όπως και το Μαρούσι. Μοναδικές αήττητες ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα παραμένουν οι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.

Η 6η αγωνιστική ωστόσο είναι μια άλλη ιστορία. Δείτε στο βίντεο της αρχής.