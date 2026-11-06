· Μπορούσια Ντόρτμουντ

Καρέτσας: «Έφυγε ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους μου» - Όσα είπε για το πρώτο του γκολ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση που έχει χτίσει με τους οπαδούς της Ντόρτμουντ αλλά και για τα συναισθήματά του μετά το πρώτο του γκολ

Καρέτσας: «Έφυγε ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους μου» - Όσα είπε για το πρώτο του γκολ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν καθοριστικός στη νίκη της Ντόρτμουντ επί της Ρεάλ Μπέτις στο Champions League, με τον Έλληνα άσο να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Βεστφαλών από την μεταγραφή του το καλοκαίρι έναντι 30.000.000€ από τη Γκένκ.

Ήταν επίσης το πρώτο γκολ του 18χρονου και στο Champions League. Ο Καρέτσας, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 34ο λεπτό στη θέση του τραυματία Γκιρασί και στο 72ο λεπτό έγραψε το 2-1 με δυνατό σουτ από τα όρια της περιοχής για να βάλει μπροστά στο σκορ τη Μπορούσια και να της χαρίσει το τρίποντο.

Ο Έλληνας διεθνής σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση τόνισε την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τους φιλάθλους της ομάδας και μίλησε για τα συναισθήματά του μετά το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

«Όταν ακούς από τον κόσμο να σε αποθεώνει για μία ενέργεια είναι πολύ ωραίο. Πληρώνουν εισιτήρια για να έρθουν να δουν και όμορφο ποδόσφαιρο εκτός από νίκες. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που μπορούν να το διασκεδάσουν κιόλας. Οσο για τον πανηγυρισμό μου; Ηταν το πρώτο μου γκολ. Πάντα περιμένεις για να έρθει το πρώτο σου τέρμα. Έφυγε ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους μου», τόνισε χαρακτηριστικά.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με Μπακασέτα και Κουτσούπια οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς

10:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με Γκονσάλες οι κλήσεις του Μεξικού - Εκτός αποστολής ο Πινέδα

10:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Τα δέκα κεφάλαια μιας μυθικής ποδοσφαιρικής διαδρομής

10:41 CHAMPIONS LEAGUE

Καρέτσας: «Έφυγε ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους μου» - Όσα είπε για το πρώτο του γκολ

10:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ελληνική μάχη ανάμεσα σε Τζόλη και Τζολάκη για την 10η αγωνιστική

10:22 GREEK BASKET LEAGUE

GBL 6η αγωνιστική: Άλλο ένα ΣουΚού «φωτιά»

10:03 OPINION

Πάρτι στο γήπεδο με 2-1 αντί για 5-1 - Πάρτι κόσμου και ομάδας με χόρτο μαγικό

09:39 EUROPA LEAGUE

Η αρχηγική ομιλία του Ανδρούτσου στα αποδυτήρια πριν το «διπλό» με την Μπερ Σεβά - «Το όνειρο είναι στα χέρια μας»

09:29 MVP

Θες κοιλιακούς που να φαίνονται; Ξεκίνα από εδώ

09:24 EUROPA LEAGUE

Europa League: Οι πιθανότητες πρόκρισης Ολυμπιακού και ΟΦΗ στα νοκ άουτ

09:01 CONFERENCE LEAGUE

O Παναθηναϊκός στον τελικό του Conference League - Η απίθανη πρόβλεψη του υπερυπολογιστή μέσα σε 100.000 προσομοιώσεις

08:56 NBA

NBA: Απίθανος Κάρι λύγισε άνετα Αντετοκούνμπο και Χιτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας