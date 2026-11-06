Καρέτσας: «Έφυγε ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους μου» - Όσα είπε για το πρώτο του γκολ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν καθοριστικός στη νίκη της Ντόρτμουντ επί της Ρεάλ Μπέτις στο Champions League, με τον Έλληνα άσο να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Βεστφαλών από την μεταγραφή του το καλοκαίρι έναντι 30.000.000€ από τη Γκένκ.

Ήταν επίσης το πρώτο γκολ του 18χρονου και στο Champions League. Ο Καρέτσας, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 34ο λεπτό στη θέση του τραυματία Γκιρασί και στο 72ο λεπτό έγραψε το 2-1 με δυνατό σουτ από τα όρια της περιοχής για να βάλει μπροστά στο σκορ τη Μπορούσια και να της χαρίσει το τρίποντο.

Ο Έλληνας διεθνής σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση τόνισε την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τους φιλάθλους της ομάδας και μίλησε για τα συναισθήματά του μετά το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

«Όταν ακούς από τον κόσμο να σε αποθεώνει για μία ενέργεια είναι πολύ ωραίο. Πληρώνουν εισιτήρια για να έρθουν να δουν και όμορφο ποδόσφαιρο εκτός από νίκες. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που μπορούν να το διασκεδάσουν κιόλας. Οσο για τον πανηγυρισμό μου; Ηταν το πρώτο μου γκολ. Πάντα περιμένεις για να έρθει το πρώτο σου τέρμα. Έφυγε ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους μου», τόνισε χαρακτηριστικά.