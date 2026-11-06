Παναθηναϊκός: Αναβάθμιση του χλοοτάπητα του ΟΑΚΑ με παρέμβαση Αλαφούζου

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων για να προχωρήσει σε εκ νέου αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου στο ΟΑΚΑ, τοποθετώντας υβριδικό σύστημα χλοοτάπητα.

Η παραπάνω κίνηση θα πραγματοποιηθεί έπειτα από κινητοποίηση του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, προκειμένου ο αγωνιστικός χώρος να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για την απαιτητική συνέχεια της σεζόν, καθώς ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται σε τρεις διοργανώσεις.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους και εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τη FIFA και την UEFA.

Ο Παναθηναϊκός είχε ήδη φέρει εις πέρας την πλήρη αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τις τρεις μεγάλες συναυλίες στο ΟΑΚΑ, προχωρώντας σε εργασίες αποκατάστασης του υποστρώματος και στην τοποθέτηση νέου φυσικού χλοοτάπητα από την Ολλανδία.