· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Αναβάθμιση του χλοοτάπητα του ΟΑΚΑ με παρέμβαση Αλαφούζου

Ο Παναθηναϊκός προχωρά σε περαιτέρω αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου στο ΟΑΚΑ, τοποθετώντας υβριδικό σύστημα χλοοτάπητα

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Αναβάθμιση του χλοοτάπητα του ΟΑΚΑ με παρέμβαση Αλαφούζου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων για να προχωρήσει σε εκ νέου αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου στο ΟΑΚΑ, τοποθετώντας υβριδικό σύστημα χλοοτάπητα.

Η παραπάνω κίνηση θα πραγματοποιηθεί έπειτα από κινητοποίηση του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, προκειμένου ο αγωνιστικός χώρος να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για την απαιτητική συνέχεια της σεζόν, καθώς ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται σε τρεις διοργανώσεις.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους και εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τη FIFA και την UEFA.

Ο Παναθηναϊκός είχε ήδη φέρει εις πέρας την πλήρη αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τις τρεις μεγάλες συναυλίες στο ΟΑΚΑ, προχωρώντας σε εργασίες αποκατάστασης του υποστρώματος και στην τοποθέτηση νέου φυσικού χλοοτάπητα από την Ολλανδία.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία για την εκτός έδρας δοκιμασία με τον Ηρακλή

14:36 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Το εντυπωσιακό κορεό και η φοβερή ατμόσφαιρα στη Φιλαδέλφεια στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ

14:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ολλανδίας: Με δύο σημαντικές επιστροφές οι κλήσεις του Τσάβι ενόψει Ελλάδας

13:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αναβάθμιση του χλοοτάπητα του ΟΑΚΑ με παρέμβαση Αλαφούζου

13:44 STORIES

Το ΜΠΙΦ S2Ep23: Νίκες για Παναθηναϊκο και ΟΦΗ, νέο τεστ για Ολυμπιακό και οι τελευταίες εξελίξεις

13:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα πεπραγμένα του Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ που «ανάγκασαν» τον Γιοβάνοβιτς να τον καλέσει στην Εθνική

13:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας, αφιερωμένη στη μνήμη του Χεσούς ντε Μιγκέλ

13:11 ΣΠΟΡ

WWΕ: Ο Rock ετοιμάζεται για ένα ακόμα comeback και οι fans ανυπομονούν

12:57 SUPER LEAGUE

«Άκυρο» των Αρχών στη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας ματς με τον Ηρακλή

12:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με Τζούντ και Τζοούμπ Μπέλιγχαμ οι κλήσεις του Τόυχελ - Εκτός Πάλμερ και Φόντεν

12:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κατάταξη UEFA: Η Ελλάδα έβαλε γερές βάσεις για την 10η θέση - Αυξήθηκε κι άλλο η διαφορά από Τσεχία

12:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελπίδων: Με Μουζακίτη στα play off με Ισλανδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας