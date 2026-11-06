Εθνική Ολλανδίας: Με δύο σημαντικές επιστροφές οι κλήσεις του Τσάβι ενόψει Ελλάδας

Η Εθνική Ολλανδίας «συγκατοικεί» στην πρώτη θέση με την Εθνική μας ομάδα στον Β΄όμιλο της League A του Nations League, με τους «Οράνιε» να υποδέχονται το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην πρώτη αναμέτρηση αυτής της διακοπής των Εθνικών ομάδων, στο Άμστερνταμ (13/11, 21:45), ενώ αντιμετωπίζουν την Γερμανία την τελευταία αγωνιστική (16/11, 21:45).

Ο Τσάβι έχει δύο σημαντικές επιστροφές στη διάθεσή του ενόψει των κρίσιμων αγώνων για το Nations League, αφού επιστρέφουν οι Ντόνιεν Μάλεν και Φρένκι Ντε Γιόνγκ, ξεπερνώντας τα προβλήματα τραυματισμών που δεν επέτρεψαν σε αμφότερους να δώσουν το παρών στις προηγούμενες αναμετρήσεις.

Αναλυτικά η αποστολή της εθνικής Ολλανδίας:

Τερματοφύλακες

• Μπαρτ Φερμπρούχεν (Μπράιτον)

• Μαρκ Φλέκεν (Μπάγερ Λεβερκούζεν)

• Ρόμπιν Ρόφς (Σάντερλαντ)

Αμυντικοί:

• Φίρχιλ φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

• Ντένζελ Ντούμφρις (Ρεάλ Μαδρίτης)

• Ίαν Μάατσεν (Άστον Βίλα)

• Λουτσχάρελ Χερτρούιντα (PSV Αϊντχόφεν)

• Γιαν Πάουλ φαν Χέκε (Τότεναμ)

• Γιούριεν Τίμπερ (Άρσεναλ)

• Μίκι βαν ντε Βεν (Τότεναμ)

Μέσοι

• Φρένκι ντε Γιονγκ (Μπαρτσελόνα)

• Τέιν Κόπμεϊνερς (Γιουβέντους)

• Τίτζανι Ράιντερς (Αλ Κάντσια)

• Γκους Τιλ (PSV Αϊντχόφεν)

• Κίντεν Τίμπερ (Κρίσταλ Πάλας)

• Τζόι Φέερμαν (Μπορούσια Ντόρτμουντ)

• Τζίβαϊ Ζέχιελ (Φέγενορντ)

Επιθετικοί

• Ρούμπεν φαν Μπόμελ (PSV Αϊντχόφεν)

• Μπράιαν Μπρόμπεϊ (Σάντερλαντ)

• Κόντι Χάκπο (Λίβερπουλ)

• Τζάστιν Κλάιφερτ (Μπόρνμουθ)

• Νόα Λανγκ (Νάπολι)

• Ντόνιελ Μάλεν (ΑΣ Ρόμα)

• Μεξ Μέερντινκ (ΑΖ Άλκμααρ)

• Κρισένσιο Σάμερβιλ (Αλ Χιλάλ)