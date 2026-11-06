Το τελετουργικό του Πήλιου και οι αντιδράσεις ποδοσφαιριστών, Νίκολιτς και κόσμου στην ιστορική αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League

Η ΑΕΚ κρατούσε στα χέρια της έναν υπερπολύτιμο βαθμό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως «λύγισε» στο 93ο λεπτό έπειτα από βολίδα του Βαλβέρδε εκτός περιοχής, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 3-2 στην 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Παρά τα όσα σπουδαία συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο η αναμέτρηση είχε τη δική της ξεχωριστή σημασία για την «Ένωση» αφού ήταν ο 100ος της αγώνας στο νέο υπέρλαμπρο σπίτι της.

Έτσι, ένα εντυπωσιακό κορεό απλώθηκε στις εξέδρες της «Allywn Arena», ενώ τα συνθήματα των φίλων της ΑΕΚ, δημιούργησαν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα αντάξια της ιστορικής Ευρωπαϊκής βραδιάς