Αύριο στην Κωνσταντινούπολη το χειρουργείο στο γόνατο για τον Όσμαν

Στην τελική ευθεία για την αποκατάσταση της ρήξης μηνίσκου που υπέστη στο δεξί γόνατό του μπαίνει ο Τζέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος φόργουορντ του ΠΑΟΚ αποφασίστηκε να υποβληθεί αύριο το μεσημέρι (7/11), στην Κωνσταντινούπολη, στη χειρουργική επέμβαση, η οποία θα διορθώσει το πρόβλημα, με την ολοκλήρωση της οποίας θα αποσαφηνιστεί πόσο διάστημα θα χρειαστεί να λείψει από τις υποχρεώσεις του «Δικεφάλου».

Ο Όσμαν, λίγο πριν αναχωρήσει για την Πόλη, βρέθηκε σήμερα στο PAOK Sports Arena. «Οι σκέψεις μας είναι μαζί του. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά αύριο και είμαστε σίγουροι ότι ο Τζέντι θα επιστρέψει πιο δυνατός» ανέφεραν οι «ασπρόμαυροι», με ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, γνωστοποιώντας την παρουσία του στο γήπεδο.