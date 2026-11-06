· ΠΑΟΚ

Αύριο στην Κωνσταντινούπολη το χειρουργείο στο γόνατο για τον Όσμαν

«Είμαστε σίγουροι ότι ο Τζέντι θα επιστρέψει πιο δυνατός», ανέφερε ο ΠΑΟΚ σε ανάρτησή του στα social media 

Αύριο στην Κωνσταντινούπολη το χειρουργείο στο γόνατο για τον Όσμαν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην τελική ευθεία για την αποκατάσταση της ρήξης μηνίσκου που υπέστη στο δεξί γόνατό του μπαίνει ο Τζέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος φόργουορντ του ΠΑΟΚ αποφασίστηκε να υποβληθεί αύριο το μεσημέρι (7/11), στην Κωνσταντινούπολη, στη χειρουργική επέμβαση, η οποία θα διορθώσει το πρόβλημα, με την ολοκλήρωση της οποίας θα αποσαφηνιστεί πόσο διάστημα θα χρειαστεί να λείψει από τις υποχρεώσεις του «Δικεφάλου».

Ο Όσμαν, λίγο πριν αναχωρήσει για την Πόλη, βρέθηκε σήμερα στο PAOK Sports Arena. «Οι σκέψεις μας είναι μαζί του. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά αύριο και είμαστε σίγουροι ότι ο Τζέντι θα επιστρέψει πιο δυνατός» ανέφεραν οι «ασπρόμαυροι», με ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, γνωστοποιώντας την παρουσία του στο γήπεδο.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:48 EUROLEAGUE

«Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη εξασφαλίσει μόνιμη θέση στην EuroLeague»

17:33 GREEK BASKET LEAGUE

Χωρίς Μόργκαν αλλά με Τολιόπουλο κόντρα στη Δόξα Λευκάδας ο Άρης

17:24 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη «μάχη» στο T-Center

17:10 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Τι ισχύει και τι όχι με την περίπτωση του Κόουλ Άντονι

17:00 ΣΠΟΡ

Αντίστροφη μέτρηση για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με Μεγάλο Χορηγό την Allwyn Hellas

16:57 SUPER LEAGUE

Super League: Ο Σαντίνο Αντίνο το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής

16:52 SUPER LEAGUE

Αλγουαθίλ: «Να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτόν τον όμορφο μήνα»

16:48 SUPER LEAGUE

Ρόκα: «Δύσκολο το ματς με τον ΠΑΟΚ - Πρέπει να δουλεύουμε για την ομάδα»

16:31 SUPER LEAGUE

Βάργκα: «Μας δίνει αυτοπεποίθηση ο αγώνας με τη Ρεάλ - Θέλουμε να επιστρέψουμε στην κορυφή»

16:29 STORIES

Euroleague Bring it On με όλη τη δράση της 10ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα

16:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτός είναι ο νέος αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας

15:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η πρώτη αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας στη μετά - Κριστιάνο Ρονάλντο εποχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας