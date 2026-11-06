Εθνική Ελλάδας: Τα πεπραγμένα του Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ που ανάγκασαν τον Γιοβάνοβιτς να τον καλέσει

Το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής ομάδας για τις δύο τελευταίες και κρίσιμες αναμετρήσεις στο πλαίσιο του Β΄ομίλου της League A του Nations League.

Ένα από τα ονόματα που ξεχώρισαν ήταν του Τάσου Μπακασέτα, του αρχηγού της Εθνικής ομάδας, ο οποίος επιστρέφει στις κλήσεις μετά την απουσία του από το παράθυρο του Σεπτεμβρίου, λόγω έλλειψης αγωνιστικού ρυθμού.

Μετά από ένα καλοκαίρι που «τράβηξε» χρονικά, καθώς έμοιαζε δεδομένο πως ο Μπακασέτας θα αποχωρούσε από τον Παναθηναϊκό, με τον Νίστρουπ να μην τον υπολογίζει στα πλάνα του, ο αρχηγός της Εθνικής βρήκε την ποδοσφαιρική του στέγη στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ, πραγματοποιώντας εξαιρετικό ξεκίνημα και ήδη έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Νίκου Παπαδόπουλου.

Τα πεπραγμένα του Μπακασέτα στην Κύπρο

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Τάσου Μπακασέτα στην Κύπρο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και με τον αρχηγό του να βρίσκει φόρμα και τον απαραίτητο αγωνιστικό ρυθμό, κατάφερε να κερδίσει μια θέση στην Εθνική ομάδα, που στο προηγούμενο παράθυρο «άλλαξε επίπεδο» και άφησε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον ΑΠΟΕΛ έχοντας σκοράρει 4 γκολ σε έξι αναμετρήσεις με την Κυπριακή ομάδα, πληγώνοντας τις Ανόρθωση, Ομόνοια και Ομόνοια Αραδίππου.

Στην τελευταία του εμφάνιση μάλιστα, ο Τάσος Μπακασέτας πήρε την ομάδα του από το «χεράκι» αφού σκόραρε και τα δύο γκολ απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου για την εκτός έδρας νίκη με 2-1.

Με τις εμφανίσεις του και το αγωνιστικό προφίλ που διαθέτει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πείστηκε πως αξίζει να βρίσκεται στις κλήσεις της Εθνικής για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις του Nations League.