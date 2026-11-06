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Κόντης μετά το διπλό του ΟΦΗ: «Απεριόριστα περήφανος για τους παίκτες μου - Ευχαριστώ τους οπαδούς»

Το ξεχωριστό μήνυμα του Χρήστου Κόντη μετά τον θρίαμβο του ΟΦΗ απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά 

Κόντης μετά το διπλό του ΟΦΗ: «Απεριόριστα περήφανος για τους παίκτες μου - Ευχαριστώ τους οπαδούς»
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Ο ΟΦΗ πανηγύρισε μια ακόμα σημαντική και ιστορική νίκη στην φετινή του πορεία στο Europa League, αφού κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη του, μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα απέναντι στη Χόφενχαϊμ.

Μια μέρα μετά τον ευρωπαϊκό θρίαμβο ο προπονητής των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας την υπερηφάνεια του όχι μόνο για το αποτέλεσμα αλλά και για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του.

«Το αποτέλεσμα μετράει, αλλά ο τρόπος που το πετύχαμε μετράει ακόμα περισσότερο. Είμαι απεριόριστα υπερήφανος για τους παίκτες μου, το ποδόσφαιρο που παίξαμε, το κουράγιο που δείξαμε και τη νοοτροπία μας στο γήπεδο. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους οπαδούς μας, που μας ακολουθούν παντού και πάντα στέκονται δίπλα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/DfZYh4QDbL5/
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