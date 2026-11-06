Η πρώτη αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας στη μετά - Κριστιάνο Ρονάλντο εποχή

Σε μια νέα εποχή εισέρχεται η Εθνική Πορτογαλίας μετά την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να αποσυρθεί, απόρροια της κόντρας του τόσο με τον Ζόρζε Ζεσούς όσο και με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω σύντομης ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Πορτογαλία θα είναι πάντα μέσα μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κριστιάνο, δίχως καν να περιμένει την ανακοίνωση της αποστολής από τον προπονητή του.

Έτσι, μερικές ημέρες αργότερα ο Ζεσούς κλήθηκε να ανακοινώσει την πρώτη του αποστολή δίχως δεδομένα να υπολογίζει στις υπηρεσίες του θρύλου της Εθνικής.

Στην πρώτη του αποστολή στην μετά - Κριστιάνο εποχή ο 72χρονος τεχνικός κάλεσε όλα τα μεγάλα αστέρια, ενώ στις κλήσεις βρίσκεται και το όνομα του πρώην αρχηγού-κεντρικού αμυντικού του ΠΑΟΚ, εν ονόματι Γκουστάβο Βαρέλα.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας

Τερματοφύλακες:

Ντιόγκο Κόστα (Πόρτο)

Ρούι Σίλβα (Σπόρτινγκ)

Σαμουέλ Σοάρες (Μπενφίκα)

Αμυντικοί:

Ζοάο Κανσέλο (Μπαρτσελόνα)

Ντιόγκο Νταλότ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Αλμπέρτο Κόστα (Πόρτο)

Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι)

Ρενάτο Βέιγκα (Βιγιαρεάλ)

Αντόνιο Σίλβα (Μπόρνμουθ)

Γκονσάλο Ινάσιο (Σπόρτινγκ)

Νούνο Ταβάρες (Λάτσιο)

Μέσοι

Ρούμπεν Νέβες (Αλ Χιλάλ)

Ζοάο Παλίνια (Μπενφίκα)

Ματέους Φερνάντες (Τότεναμ)

Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Επιθετικοί

Πέδρο Νέτο (Τσέλσι)

Φρανσίσκο Τρινκάο (Αλ Αχλί)

Ραφαέλ Λεάο (Γαλατασαράι)

Ζεοβάνι Κέντα (Τσέλσι)

Κάρλος Φορμπς (Κλαμπ Μπριζ)

Ζοάο Φέλιξ (Αλ Νασρ)

Γκονσάλο Ράμος (Μίλαν)

Φάμπιο Σίλβα (Ντόρτμουντ)

Γκουστάβο Βαρέλα (Μόντσα)