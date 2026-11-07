EuroLeague: Ο Ναντίρ Χίφι αναδείχθηκε MVP της 10ης αγωνιστικής

Ο Γάλλου γκαρντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του σπουδαίου «διπλού» που πέτυχε η ομάδα του στην Τουρκία.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση που πραγματοποίησε, του χάρισε και το βραβείο του MVP της 10ης αγωνιστικής. Ο Χίφι έκανε τη διαφορά στη νίκη (95-90) της Παρί επί της Αναντολού Εφές, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 28 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Η συνολική του παρουσία αποτυπώθηκε και στο σύστημα αξιολόγησης, όπου συγκέντρωσε 39 μονάδες, επίδοση που του έδωσε την κορυφαία διάκριση της συγκεκριμένης αγωνιστικής.