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EuroLeague: Ο Ναντίρ Χίφι αναδείχθηκε MVP της 10ης αγωνιστικής

Η εξαιρετική εμφάνιση του Ναντίρ Χίφι στη νίκη της Παρί επί της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη του χάρισε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της 10ης αγωνιστικής στη EuroLeague.

EuroLeague: Ο Ναντίρ Χίφι αναδείχθηκε MVP της 10ης αγωνιστικής
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Ο Γάλλου γκαρντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του σπουδαίου «διπλού» που πέτυχε η ομάδα του στην Τουρκία.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση που πραγματοποίησε, του χάρισε και το βραβείο του MVP της 10ης αγωνιστικής. Ο Χίφι έκανε τη διαφορά στη νίκη (95-90) της Παρί επί της Αναντολού Εφές, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 28 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Η συνολική του παρουσία αποτυπώθηκε και στο σύστημα αξιολόγησης, όπου συγκέντρωσε 39 μονάδες, επίδοση που του έδωσε την κορυφαία διάκριση της συγκεκριμένης αγωνιστικής.

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