Μαρία Σάκκαρη: Εκτός τελικού στο Χονγκ Κονγκ, έπειτα από θρίλερ σχεδόν τριών ωρών!

Η Μαρία Σάκκαρη αποχαιρέτησε το τουρνουά του Χονγκ Κονγκ στα ημιτελικά, έπειτα από μια αναμέτρηση με πολλές εναλλαγές, ένταση και τέσσερις διακοπές εξαιτίας της βροχής.

Η Ελληνίδα τενίστρια έφτασε κοντά στην ανατροπή απέναντι στην 21χρονη Φιλιππινέζα, η οποία πήρε τελικά τη νίκη με 7-5, 3-6, 6-4 κι εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό.

Η 31χρονη τενίστρια, Νο30 στην παγκόσμια κατάταξη, έμεινε στο κορτ για 2 ώρες και 57 λεπτά καθαρού αγωνιστικού χρόνου, αντιμετωπίζοντας την Ιάλα, η οποία βρίσκεται στο Νο17 του κόσμου. Οι διαδοχικές διακοπές λόγω των καιρικών συνθηκών έκαναν ακόμη πιο απαιτητική την προσπάθεια των δύο αθλητριών.

Το πιο δύσκολο σημείο για την Ελληνίδα ήρθε στο τρίτο σετ, όταν βρέθηκε πίσω με 3-0. Η αντίδρασή της, ωστόσο, την έφερε μέχρι την ισοφάριση σε 4-4. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, όμως, η Ιάλα βρήκε ξανά τον τρόπο να πιέσει και με break στο 5-4 έκλεισε την αναμέτρηση.

Οι 12 άσοι της Σάκκαρη και τα 22 break points της Ιάλα

Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη δυσκολία της αναμέτρησης για τη Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα αντιμετώπισε συνολικά 22 break points και κατάφερε να σβήσει τα 17 από αυτά.

Παράλληλα, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 12 άσους, την ώρα που η Ιάλα είχε μόλις δύο. Η Φιλιππινέζα, όμως, ήταν πιο αποτελεσματική στις ευκαιρίες της, μετατρέποντας σε break πέντε από τα 22 break points που δημιούργησε.

Η Σάκκαρη δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό, ωστόσο ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Χονγκ Κονγκ με μια δυνατή εμφάνιση στα ημιτελικά και μια μεγάλη προσπάθεια μέχρι τον τελευταίο πόντο.

Στον τελικό της διοργάνωσης, η Ιάλα θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα, Κλερ Λιου, Νο102 της παγκόσμιας κατάταξης.