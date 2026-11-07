ΠΑΟΚ – Αθηναϊκός 63-99: Εντυπωσιακό πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη και διατήρηση του αήττητου

Χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του, η ομάδα του Βύρωνα επικράτησε 99-63 στην Πυλαία, συνεχίζοντας αήττητη στην Allwyn WBL1.

Οι παίκτριες του Ηλία Ζούρου επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, δημιουργώντας σημαντική διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο. Οι φιλοξενούμενες διατήρησαν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης κι έφτασαν χωρίς δυσκολία σε ακόμα μία ευρεία επικράτηση.

Για τον ΠΑΟΚ, η Πέρι ήταν η πρώτη σκόρερ με 29 πόντους. Από την πλευρά του Αθηναϊκού, η Νασισκάιτε είχε την πιο παραγωγική παρουσία, σημειώνοντας 17 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-29, 31-51, 47-75, 63-99.

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Πέρι 29(3), Κυπριανού 2, Στούπα, Μπουτσούκη 3(1), Δούρβα 2, Μπεκίρι 11(3), Σιουμουρέκη, Μάρσαλ 8, Τζόνσον 8(2), Μαυρίδου.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζούρος): Ράτζα 8, Χαιριστανίδου 2, Νασισκάιτε 17(5), Χρίστοβα 11(1), Παυλοπούλου 13(2), Λούκα 3(1), Τάντιτς 2, Μακόλεϊ, Πρινς 9(1), Παρκς 10, Φασούλα 14(1)