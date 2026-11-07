Άρης - Παναιτωλικός: Οι ενδεκάδες για την αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Ο Άρης φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τις δύο ομάδες να έχουν ως στόχο τη νίκη.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά τη βαριά ήττα με 3-0 από τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου ανακοίνωσε τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα, προχωρώντας σε δύο αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Βέλιο, με τους Ρίτσαρντς, Γένσεν, Φαμπιάνο και Πετρίς να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Χόνγκλα και Ράτσιτς, στις πτέρυγες οι Γιαννιώτας και Γκαρέ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκονται οι Κουαμέ και Καντεβέρε.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε διάταξη 3-5-2 για τον Παναιτωλικό, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία του προηγούμενου αγώνα με τον ΟΦΗ. Στο αρχικό σχήμα επιστρέφει ο Μπάσι, ο Άλεξιτς διατηρεί τη θέση του, ενώ ο Θυμιάνης θα αγωνιστεί στο κέντρο της αμυντικής τριάδας.

Η ενδεκάδα του Άρη: Βέλιο, Ρίτσαρντς, Γένσεν, Φαμπιάνο, Πετρίς, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γιαννιώτας, Γκαρέ, Κουαμέ, Καντεβέρε.

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Κουτσερένκο – Στάγιτς, Όλσον, Θυμιάνης – Γαλιάτσος, Εστέμπαν, Εράκοβιτς, Μπάσι, Μανρίκε – Μεχία, Άλεξιτς.