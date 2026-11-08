Νίκολιτς: «Θέλουμε να βελτιώσουμε την πνευματική φρεσκάδα, βασιζόμαστε στην ενέργεια»

Η ΑΕΚ έκλεισε με θετικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις της πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων, καθώς επικράτησε με 2-1 του Λεβαδειακού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στην αξία των τριών βαθμών, ειδικά από τη στιγμή που είχαν προηγηθεί οι μεγάλες απαιτήσεις του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Σέρβος προπονητής αναφέρθηκε στην κόπωση που άφησε στους ποδοσφαιριστές η ευρωπαϊκή αναμέτρηση, επισημαίνοντας ότι βασική προτεραιότητα για το διάστημα που ακολουθεί είναι η αποκατάσταση της πνευματικής φρεσκάδας. Όπως εξήγησε, η αγωνιστική ταυτότητα της «Ένωσης’ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ενέργεια, η οποία πρέπει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο Ντέρεκ Κουτέσα θα πάρει τη θέση του τραυματία Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα, ενώ στάθηκε και στην ανάγκη να υπάρχει ενεργή συμμετοχή απ’ όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές, λόγω των συνεχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Για τον Ζίνι, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή.

Οι παίκτες της ΑΕΚ θα έχουν τέσσερις ημέρες ξεκούρασης, ενώ στο πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί και φιλική αναμέτρηση με την ΑΕ Λεμεσού, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 12:00, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς

Για το αρχικό του σχόλιο μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική νίκη, μόλις τρεις ημέρες μετά την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία ξοδέψαμε πολλές σωματικές και πνευματικές δυνάμεις. Αυτό επηρέασε τους ποδοσφαιριστές και δεν καταφέραμε να έχουμε την ένταση που επιθυμούσαμε. Παρ' όλα αυτά, πήραμε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Τώρα ακολουθεί η διακοπή. Έχουμε και πάλι αρκετούς παίκτες στις εθνικές ομάδες και ευχόμαστε να επιστρέψουν όλοι υγιείς. Θα ακολουθήσουν τέσσερις ημέρες ρεπό και ένα φιλικό παιχνίδι με την ΑΕ Λεμεσού. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι απέναντι σε έναν οργανωμένο αντίπαλο. Είχαμε την κατοχή και τον έλεγχο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, ενώ υπήρξε και η φάση με το πέναλτι στον Μουκουντί, για την οποία δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεχθήκαμε ένα γκολ που μας προκάλεσε εκνευρισμό, όμως με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και την είσοδο του Γκατσίνοβιτς καταφέραμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς που δικαιούμασταν».

Για τις διαμαρτυρίες του προπονητή του Λεβαδειακού: «Δεν σχολιάζω τους άλλους. Αν το κάνω, θα είμαστε πίσω μετά τη διακοπή».

Για την εμφάνιση του Χριστακόπουλου και τον λόγο της αντικατάστασής του: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ένα παιδί από τις ακαδημίες μας πήρε χρόνο συμμετοχής. Ο λόγος της αλλαγής φάνηκε στα πρώτα πέντε λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Οι αλλαγές δεν γίνονται αποκλειστικά όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν αποδίδει καλά. Μπορεί να θέλεις να εφαρμόσεις μια διαφορετική ιδέα ή να βάλεις έναν παίκτη με πιο επιθετικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο».

Για τα στοιχεία που θέλει να δει βελτιωμένα μετά τη διακοπή: «Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Με εξαίρεση το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι. Οι αγώνες του Champions League έχουν επιπτώσεις στην ομάδα, τόσο σε σωματικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση, καθώς η σεζόν είναι απαιτητική. Συνολικά, μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ, αντιμετωπίσαμε έναν πολύ καλά οργανωμένο Λεβαδειακό και καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό τρίποντο. Μπροστά μας υπάρχει μια δύσκολη περίοδος, με υποχρεώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Έχουμε ποδοσφαιριστές που τώρα αρχίζουν να αποκτούν πιο ενεργό ρόλο, όπως ο Αριάγκα και ο Κάρινεν. Ο Κουτέσα θα αντικαταστήσει τον Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ανακτήσουμε την πνευματική μας φρεσκάδα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Η ομάδα στηρίζεται στην ενέργεια και είναι απαραίτητο να διατηρούμε υψηλά επίπεδα σε αυτόν τον τομέα. Παράλληλα, πρέπει να έχουμε αρκετούς διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκεσαι διαρκώς στο απόλυτο επίπεδο».

Για τις αλλαγές στην ενδεκάδα και συγκεκριμένα στη μεσαία γραμμή: «Ισχύουν και οι δύο λόγοι. Θέλουμε να έχουμε φρέσκα πόδια, καθώς οι ποδοσφαιριστές του άξονα καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια. Ταυτόχρονα, πρέπει να εξετάζουμε ξεχωριστά κάθε αντίπαλο και τις ανάγκες της εκάστοτε αναμέτρησης. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Οι αγώνες του Champions League αφήνουν τα σημάδια τους στην ομάδα και γι' αυτό πρέπει κάθε φορά να επιλέγουμε παίκτες που βρίσκονται στο 100%. Όλοι είναι απαραίτητοι».

Για την απουσία του Ζίνι από την αποστολή: «Αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα, χωρίς να πρόκειται ακριβώς για τραυματισμό. Ήταν ένα από τα σημάδια που άφησε στην ομάδα η αναμέτρηση με τη Ρεάλ. Περιμένω να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή».

Για την παρουσία του Μάγιερ στον άξονα και την πολυθεσία του Γκατσίνοβιτς: «Ο Γκατσίνοβιτς αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Δεν είναι βασικός με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Αντιλαμβάνεται τον ρόλο του και την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε σε ντέρμπι και ευρωπαϊκά παιχνίδια σε διαφορετικές θέσεις, έχοντας πάντα τη σωστή συμπεριφορά. Βρίσκεται πέντε χρόνια στην ομάδα και είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, καθώς μπορεί να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις. Θεωρώ ότι η καλύτερή του θέση είναι εκείνη του δεύτερου επιθετικού. Από την άλλη, ο Μάγιερ είναι ένας υβριδικός ποδοσφαιριστής, που μπορεί να παίξει από τη θέση του αμυντικού χαφ μέχρι και εκείνη του δεκαριού. Διαθέτει ποιότητα με την μπάλα στα πόδια και ως δεύτερος μέσος προσφέρει πολλά στο δημιουργικό κομμάτι. Η παρουσία του μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιούμε και άλλους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, καλύπτει πολλά χιλιόμετρα και συνδυάζει την ποιότητά του με μεγάλη προσπάθεια, δίνοντας τα πάντα μέσα στο γήπεδο».