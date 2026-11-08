ΑΕΚ: Ο Κουτέσα μπαίνει στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του τραυματία Ζούμπκοφ

Ο διεθνής Ουκρανός εξτρέμ υπέστη κάταγμα κόπωσης στην κνήμη, ένας τραυματισμός που θα τον κρατήσει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για διάστημα έξι έως οκτώ εβδομάδων. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την «Ένωση» στις επόμενες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.

Την απόφαση για την αντικατάστασή του επιβεβαίωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη νίκη των πρωταθλητών Ελλάδας απέναντι στον Λεβαδειακό, ανακοινώνοντας ουσιαστικά την είσοδο του Κουτέσα στη λίστα. «Ο Κουτέσα πρόκειται να πάρει τη θέση του Ζούμπκοφ που θα μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες», ηταν η ατάκα του Σέρβου προπονητή στη συνέντευξη Τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το τέλος του έτους η ΑΕΚ έχει μπροστά της δύο ακόμη αναμετρήσεις για τη League Phase. Στις 24 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κόμο, ενώ στις 8 Δεκεμβρίου θα υποδεχθεί τη Γαλατάσαραϊ.