Βιτάλις: «Αν παίζουμε όπως με τη Ρεάλ, μπορούμε να νικήσουμε οποιονδήποτε»

Η πίστη στις δυνατότητες της ΑΕΚ κι η πεποίθηση ότι η ομάδα μπορεί να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε αντίπαλο ήταν τα βασικά σημεία των δηλώσεων του Μίλαν Βιτάλις στη Magenta TV, μετά την επικράτηση με 2-1 επί του Λεβαδειακού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο μέσος της «Ένωσης», ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή από τον Μάρκο Νίκολιτς, στάθηκε στην υπεροχή που είχε η ομάδα του στη διάρκεια της αναμέτρησης, χωρίς να παραγνωρίσει ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Παράλληλα, σημείωσε πως είναι μέσα στο πρόγραμμα να αντιμετωπίζει δυσκολίες ακόμη και μπροστά στο κοινό της.

Αναφερόμενος στις απαιτήσεις που δημιουργούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ μπορεί να αποκομίσει σημαντικά συμπεράσματα από τα παιχνίδια του Champions League. Μάλιστα, έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας ότι εφόσον η ομάδα παρουσιάζει ανάλογη εικόνα, έχει τη δυνατότητα να επικρατήσει απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μίλαν Βιτάλις

Για τη νίκη επί του Λεβαδειακού και την εικόνα της ΑΕΚ: «Θεωρώ ότι είχαμε τον έλεγχο και την υπεροχή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μπορεί να δεχθείς ένα γκολ, είναι κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, όμως γνωρίζουμε πολύ καλά την ποιότητα που διαθέτει η ομάδα μας. Δεν είναι όλες οι νίκες εύκολες. Παρ' όλα αυτά, ξέρω ότι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα και να δώσουμε ακόμη περισσότερα μέσα στο γήπεδο. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν στιγμές που δυσκολευόμαστε, ακόμη και όταν αγωνιζόμαστε στην έδρα μας. Γνωρίζουμε, όμως, τις δυνατότητές μας και τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα».

Για την επιβάρυνση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις: «Μπορούμε να πάρουμε πολλά μαθήματα από αυτούς τους αγώνες. Πριν από λίγες ημέρες αντιμετωπίσαμε τη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι λογικό να υπάρχει επιβάρυνση. Αν συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με τον τρόπο που παίξαμε απέναντι στη Ρεάλ, μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Η ομάδα μας δεν σταματά να προσπαθεί και διεκδικεί το καλύτερο δυνατό σε κάθε διοργάνωση, με στόχο να κατακτήσει τίτλους».