Ο Ραζβάν Μαρίν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση ΑΕΚ – Λεβαδειακός και θα απουσιάσει από το εκτός έδρας παιχνίδι της «Ένωσης» με την Καλαμάτα, στις 21 Νοεμβρίου.

Ένα σημαντικό πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ραζβάν Μαρίν στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ΑΕΚ.

Ο Ρουμάνος χαφ αποβλήθηκε στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η «Ένωση» νίκησε με 2-1, με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι που ακολουθεί μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, ο Μαρίν θα χάσει την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στη Νίκαια, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.