Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2: Ανατροπή κορυφής για το «τριφύλλι» στις καθυστερήσεις!

Πραγματικό ντέρμπι στο «Καυτανζόγλειο», σε ένα ματς με σασπένς μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και τον Παναθηναϊκό να παίρνει σπουδαία νίκη στην έδρα του Ηρακλή με 2-1, με γκολ-πέναλτι του Καλάμπρια στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ολοκληρώνοντας μια σπουδαία ανατροπή, απ’ αυτές που δίνουν τίτλους.

Ο «γηραιός» ήταν εξαιρετικά διαβασμένος και τακτικά άψογος. Ανάγκασε τον Παναθηναϊκό στο χειρότερο ημίχρονό του στο πρωτάθλημα. Στο πρώτο μέρος οι «πράσινοι» έπαιζαν χωρίς ένταση και ο Μάρκες από στατική φάση, έδωσε προβάδισμα στον «γηραιό».

Οι «πράσινοι» βρήκαν εντάσεις μέσω αλλαγών στο δεύτερο μέρος. Ισοφάρισαν σχετικά γρήγορα με τον Ντέσερς, με το ματς να ισορροπεί από εκεί και πέρα. Σκληρό παιχνίδι, με την μπάλα πάνω-κάτω και αγωνία στο κατακόρυφο. Ένα χέρι στις καθυστερήσεις μετά από γύρισμα του Κυριακόπουλου (πέρασε ως αλλαγή και έκανε ασίστ, ενώ κέρδισε και το πέναλτι) έφερε το πέναλτι με το οποίο ο Καλάμπρια ολοκλήρωσε την ανατροπή και έδωσε τρεις πολύτιμους βαθμούς στο «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός πάει στη διακοπή μόνος πρώτος με 27 βαθμούς (9 νίκες σε 10 ματς) και ο Ηρακλής μένει με την πικρή γεύση της καλής εμφάνισης και της ήττας στο τέλος.

Προηγήθηκε και τον «βραχυκύκλωσε»

Η αναμέτρηση άρχισε με τους «πράσινους» να δοκιμάζουν να απειλήσουν στο 3’, με ωραία κάθετη του Τετέι στον Ντέσερς, με τον Νιγηριανό από πλάγια θέση να πλασάρει άουτ.

Ο Ντέσερς δέχτηκε το ωραίο γύρισμα του Ταμπόρδα στο 11’, όμως πιέστηκε από τον Βούρο και το πλασέ του δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε για να μετατραπεί σε τελική.

Ο Ηρακλής από μια στατική φάση ήταν αυτός που κατάφερε να προηγηθεί. Με φάουλ από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι, ο Βούρος έκανε το γύρισμα και ο Μάρκες προ κενής εστίας απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Οι γηπεδούχοι με το προβάδισμα υπέρ τους έκλεισαν χώρους και έβγαλαν ένταση στο παιχνίδι τους. Ο Παναθηναϊκός με σέντρες προσπαθούσε να διασπάσει την άμυνα, χωρίς αποτέλεσμα. Στο 37’ ο Αντίνο από αριστερά έκανε το γύρισμα και ο Ταμπόρδα με κεφαλιά δεν μπόρεσε να απειλήσει.

Η σημαντικότερη φάση του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος, ήρθε στο 45+2’. Ο Τετέι πήγε να πάρει την κεφαλιά στην έξοδο του Αθανασιάδη, ο Ταμπόρδα έγινε κάτοχος και σχεδόν προ κενής εστίας σούταρε βιαστικά άουτ.

Βρήκε σκληράδα και έκανε σπουδαία ανατροπή

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Νίστρουπ να κάνει φουλ επιθετικό το σχήμα της ομάδας του, με τον Λιβάι Γκαρσία δεξιά, τον Ταμπόρδα στον άξονα πλάι στον Λούζα και τους Τετέι-Ντέσερς μπροστά.

Μετά από ωραία ανάπτυξη στο 48’ ο Λιβάι Γκαρσία γύρισε στον Λούζα ο οποίος σούταρε εκτός περιοχής, με τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Στην επόμενη φάση ο Ηρακλής στην κόντρα έγινε απειλητικός, με τον Μάρκες να γλιστρά όταν ήταν έτοιμος να τελειώσει τη φάση απ’ το ύψος της μικρής περιοχής.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει το ματς στο 56’. Ο Κυριακόπουλος έκανε ωραίο γύρισμα, η μπάλα πέρασε απ’ τους αμυντικούς του Ηρακλή, ο Ντέσερς έγινε κάτοχος απέναντι στον Αθανασιάδη, «τσίμπησε» την μπάλα και τον πέρασε, φτάνοντας στο 1-1!

Δύο σουτ του Σαντέ Σίλβα δεν έφεραν αποτέλεσμα και στην επόμενη φάση ο Πίνια έδιωξε στο ύψος της μικρής περιοχής, σε μια φάση σύγχυσης που μπορούσε να φέρει κίνδυνο για τους γηπεδούχους.

Η αναμέτρηση έγινε σκληρή και μακριά από το καλό θέαμα. Κάτι που βόλευε τον Ηρακλή. Είναι χαρακτηριστικό πως η επόμενη καλή στιγμή ήρθε στο 88’, με τον Κοντούρη να παίρνει την μπάλα και να σουτάρει εκτός περιοχής, χωρίς να βρίσκει στόχο.

Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων όμως, έγινε μια σέντρα από δεξιά, ο Κυριακόπουλος δοκίμασε να κάνει το γύρισμα και ο Ζούλεβιτς βρήκε την μπάλα με το απλωμένο χέρι. Ο Τζήλος από το VAR ειδοποίησε τον Ευαγγέλου και μετά από έλεγχο της φάσης, υποδείχθηκε πέναλτι. Ο Καλάμπρια στο 90+4’ ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 2-1 για τους «πράσινους»!

Μέχρι το τριπλό σφύριγμα δεν άλλαξε κάτι και οι «πράσινοι» πανηγύρισαν σπουδαία νίκη στο «Καυτανζόγλειο».

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 27’ Σουρλής, 77’ Ρος, 90’+1’ Μπαρθένας, 90+5 Τσάκλα - 16’ Καλάμπρια, 25’ Καμαρά, 61’ Αντίνο, 79’ Κοντούρης, 87’ Ντε Φράι

Αποβολές: -

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Πίνα, Ρος, Βούρος, Σουρλής (59’ Χρόμαντα), Κράιντς, Σόρια (59’ Τσάκλα), Νανού, Σίλβα, Λόπεθ (84’ Νίζε), Μάρκες (84’ Ζούλεβιτς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Λουζά, Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο (76’ Τσάπρας), Τεττέη (76’ Κοντούρης), Ντέσερς (84’ Ραστόντερ).