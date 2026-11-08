Νίστρουπ: «Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό αλλά ήταν πέναλτι - Θα είναι δύσκολο να φτάσουμε μέχρι τέλους»

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια αγχωτική νίκη με το buzzer beater του Καλάμπρια να «λυτρώνει» τους Πράσινους και να χαρίζει τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του με 2-1 απέναντι στον Ηρακλή.

Ο κόουτς Νίστρουπ στάθηκε στην δυσκολία της σημερινής αναμέτρησης και σχολίασε την επίμαχη φάση με το χέρι του Ζούλεβιτς και το πέναλτι που καταλογίστηκε, λέγοντας πως καταλαβαίνει τον εκνευρισμό των ανθρώπων του Ηρακλή, ωστόσο θεωρεί πως είναι ξεκάθαρο πέναλτι.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πολύ σκληρό παιχνίδι. Η πιο αδύναμη εμφάνισή μας μετά το ματς με τον Ολυμπιακό κι έπειτα, δυνατός αντίπαλος, μας δυσκόλεψε πάρα πολύ, ειδικά όταν μείναμε πίσω στο σκορ. Δεν σταματήσαμε ποτέ να πιστεύουμε. Περίμενα ότι θα έρθει ισοπαλία ο αγώνας όσο πηγαίναμε προς το φινάλε. Ήμασταν τυχεροί με το πέναλτι, αλλά ήταν πέναλτι, ήταν καθαρό πέναλτι. Δεν θέλω να ακούσω παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή, είναι ξεκάθαρη φάση».

Ενώ πρόσθεσε: «Το επόμενο παιχνίδι κοιτάω, έχουμε δύσκολους αντιπάλους. Στο τέλος θα δούμε πώς τα έχουμε πάει. Την Πέμπτη είχαμε μία πολύ καλή εμφάνιση, σήμερα καταφέραμε να κερδίσουμε. Θα είναι δύσκολο να πάμε μέχρι το τέλος του δρόμου. Τώρα θα ξεκουραστούμε με τη διακοπή των Εθνικών ομάδων. Τι να πω για τους φιλάθλους; Είναι καταπληκτική η ατμόσφαιρα που δημιουργούν και η στήριξή τους».