Με Σάλιακα η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ - Οι επιλογές του Αλγουαθίλ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στη δεύτερη νίκη τους σε ντέρμπι τη φετινή σεζόν.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα στο Φάληρο έγινε γνωστή και η αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τον Βάσκο τεχνικό να δίνει φανέλα βασικού στον Μανώλη Σάλιακα, παρά τις ενοχλήσεις στη μέση που τον αναγκάσαν να αποχωρήσει από το παιχνίδι με τη Ρεν στο «Roazhon Park».

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται όπως συνήθως ο Ορτέγκα, με τους Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν να συνθέτουν την αμυντική τετράδα. Φρόιλερ και Έσε θα είναι το δίδυμο στο κέντρο, με τους Ρόκα, Ζότα Σίλβα και Τσικίνιο να κινούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μάριους.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Εσε, Ρόκα, Ζότα Σίλβα, Τσικίνιο, Μάριους.