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ΑΕΚ: Στο χειρουργείο ο Γκρεγκ Μπράουν - Ρήξη αχιλλείου υπέστη ο Αμερικανός

Άσχημα είναι τα νέα για την ΑΕΚ και τον Γκρεγκ Μπράουν, καθώς επιβεβαιώθηκε η σοβαρότητα του τραυματισμού του Αμερικανού άσου στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

ΑΕΚ: Στο χειρουργείο ο Γκρεγκ Μπράουν - Ρήξη αχιλλείου υπέστη ο Αμερικανός
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Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ, ο Γκρεγκ Μπράουν υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στη δεξιά ποδοκνημική και αναμένεται να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου. Η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για απόψε στο Mediterraneo Hospital, με επικεφαλής τον γιατρό της Ένωσης, Ηρακλή Πατσόπουλο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ στάθηκε άτυχος κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς τραυματίστηκε έχοντας προλάβει να αγωνιστεί μόλις οκτώ λεπτά.

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