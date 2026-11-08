ΑΕΚ: Στο χειρουργείο ο Γκρεγκ Μπράουν - Ρήξη αχιλλείου υπέστη ο Αμερικανός
Άσχημα είναι τα νέα για την ΑΕΚ και τον Γκρεγκ Μπράουν, καθώς επιβεβαιώθηκε η σοβαρότητα του τραυματισμού του Αμερικανού άσου στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ, ο Γκρεγκ Μπράουν υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στη δεξιά ποδοκνημική και αναμένεται να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου. Η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για απόψε στο Mediterraneo Hospital, με επικεφαλής τον γιατρό της Ένωσης, Ηρακλή Πατσόπουλο.
Ο Αμερικανός φόργουορντ στάθηκε άτυχος κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς τραυματίστηκε έχοντας προλάβει να αγωνιστεί μόλις οκτώ λεπτά.