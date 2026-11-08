Ο Ντάβιντε Καλάμπρια με πέναλτι στις καθυστερήσεις έγραψε το 2-1 και ολοκλήρωσε την ανατροπή του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο

Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σκούρα απέναντι στον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, με τον «Γηραιό» να κλείνει το πρώτο ημίχρονο όντας μπροστά στο σκορ.

Όμως η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο μέρος και αρχικά με γκολ του Ντέσερς στο 56΄και τον Καλάμπρια στις καθυστερήσεις κατάφερε να πάρει το διπλό και την 9η του νίκη σε 10 αγωνιστικές.