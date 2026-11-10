Λίβερπουλ: Ο Άλισον θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του και να μείνει στο «Άνφιλντ»

Ο Άλισον έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να παραμείνει στη Λίβερπουλ μετά το καλοκαίρι του 2027, όταν και λήγει το συμβόλαιό του, κάτι που έχει γνωστοποιήσει και στους ιθύνοντες του συλλόγου.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής των οπαδών, ωστόσο με την εμφάνισή του την Κυριακή (08/11) στη νίκη με 3-1 επί της Κρίσταλ Πάλας, απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί λογίζεται ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στη θέση του αλλά και πόσο πολύτιμος είναι για τη Λίβερπουλ.

Η Λίβερπουλ αποφάσισε το καλοκαίρι να τον κρατήσει παρά το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν αρκετές ομάδες, με τη Γιουβέντους να κάνει την πιο δελεαστική προσφορά.

Εν μέσω των συνεχιζόμενων αμφιβολιών για το μέλλον του, ο Αλίσον ρωτήθηκε αν επιθυμεί να παραμείνει στο Άνφιλντ μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στο Σέλχαρστ Παρκ.

«Ναι, στο μυαλό μου», είπε. «Είμαι συγκεντρωμένος στο να παίζω σε κάθε αγώνα, αλλά στο μυαλό μου είμαι ευτυχής να μείνω. Ξέρετε, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και διαφορετικές καταστάσεις. Αλλά η επιθυμία μου είναι να μείνω. Είμαι ευτυχισμένος εδώ, η οικογένειά μου είναι ευτυχισμένη εδώ. Εξακολουθώ να διψάω για τίτλους και για καλές εμφανίσεις. Θέλω ακόμα να παίζω στο υψηλότερο επίπεδο για όσο περισσότερο μπορώ. Αυτή είναι λοιπόν η άποψή μου για το θέμα αυτό.»

Τον περασμένη εβδομάδα, ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άντονι Ιραόλα είχε εκφράσει την επιθυμία του ο Άλισον να παραμείνει στην ομάδα και μετά τη λήξη του συμβολαίου του, τονίζοντας ωστόσο πως η απόφαση είναι στα χέρια του Βραζιλιάνου.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Αλίσον θα καθησυχάσουν σίγουρα τυχόν ανησυχίες ότι η Λίβερπουλ θα χάσει έναν ακόμη παίκτη της ως ελεύθερο, όπως τους Σαλάχ, Κονατέ και Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε πραγματοποιήσει συζητήσεις με τη Λίβερπουλ για νέο συμβόλαιο, ο Αλίσον απάντησε: «Όχι, αλλά ο ατζέντης μου βρίσκεται σε επαφές με τον σύλλογο».