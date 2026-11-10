Ανακοίνωσε τον νέο της προπονητή η Σασουόλο

Δεν άργησε να βρει τον αντικαταστάτη του Αλμπέρτο Ακουιλάνι η Σασουόλο.

Συγκεκριμένα, μόλις μία ημέρα μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ιταλό τεχνικό, οι «νεροβέρντι» ανακοίνωσαν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ρομπέρτο Ντ’ Αβέρσα.

Ο πρώην προπονητής της Τορίνο έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, αναλαμβάνοντας το τιμόνι της ομάδας σε μια απαιτητική καμπή της χρονιάς.

Η Σασουόλο βρίσκεται στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Serie A με συγκομιδή 8 βαθμών ύστερα από 11 αγωνιστικές, με τον 49χρονο τεχνικό να καλείται να απομακρύνει άμεσα τον σύλλογο από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

Η ανακοίνωση της Σασουόλο:

«Η Σασουόλο ανακοινώνει ότι ανέθεσε στον κ. Ρομπέρτο Ντ’ Αβέρσα την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Το τεχνικό επιτελείο θα αποτελείται από τους Σαλβατόρε Σούλο (βοηθός προπονητή), Μάρκο Πικιόνι (τεχνικός βοηθός), Μάρκο Ρίτζιο (τεχνικός βοηθός), Πάολο Ρονγκόνι (γυμναστής), Φραντσέσκο Πετρούνγκαρο (γυμναστής), Αντρέα Ρινάλντι (γυμναστής), Σιμόνε Βιγκνουντέλι (γυμναστής) και Μάρκο Μπιζάρι (προπονητής τερματοφυλάκων).

Ο νέος προπονητής θα διευθύνει την πρώτη του προπόνηση με τους νεροβέρντι σήμερα το απόγευμα.

Η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της ομάδας στα μέσα ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 12:30, στο Mapei Football Center».