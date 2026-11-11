Νέες “βόμβες” Γιαννακόπολου: “Τι γίνεται με κοινούς λογαριασμούς Λιόλιου-Μαυραγάνη στο εξωτερικό;"

Τη στιγμή που όλη η φίλαθλη Ελλάδα παρακολουθεί σοκαρισμένη τις εξελίξεις στο “Λιόλιος Gate” ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει νέα ερωτήματα που “καίνε” και δίνουν άλλη διάσταση στις έρευνες που συνεχίζονται. Ο κύριος Γιαννακόπουλος έκανε λόγο για κοινές εταιρείες και κοινούς λογαριασμούς Λιόλιου-Μαυραγάνη στο εξωτερικό και για μία ακόμα φορά αναρωτήθηκε αν ανοίξαν τα τηλέφωνα.

Αναλυτικά όσα είπε:

“Πάμε στις σημερινές ερωτήσεις…

Η κλασική. Τα τηλέφωνα ανοίξανε; Του Μαυραγάνη!

Δύο. Ο Λιόλιος κατέθεσε ότι ο Μαυραγάνης είναι φίλος του. Εν ενεργεία διαιτητής της Euroleague κατέθεσε πως έπρεπε να μιλάνε με τον Μαυραγάνη πριν προχωρήσουν στους ορισμούς της των διαιτητών.

Υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί και εταιρείες Λιόλιου-Μαυραγάνη στο Βέλγιο; Και αν ναι τι κάνουνε;

Αυτοί οι δύο φίλοι έχουν κοινούς λογαριασμούς στην Κύπρο; Και αν ναι τι κάνουνε;

Πάμε και στο λίγο πιο σοβαρό. Υπάρχει Γενικός Γραμματέας υψηλόβαθμου στελέχους της Κυβέρνησης του οποίου η γυναίκα μέχρι πρότινος είχε δύο Coffee Island; Το ένα το πούλησε πριν από λίγο καιρό. Ρωτάω…

Τα τηλέφωνα θα ανοίξουνε;”

Αμέσως μετά ακολούθησε story από ένα site ερυθρόλευκων συμφερόντων το οποίο αναπαρήγαγε παλιότερη συνέντευξη του Μάνου Παπαδόπουλου στο οποίο ο έμπειρος παράγοντας τόνιζε την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό είναι κάτι που προκάλεσε τις νέες ερωτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Αναλυτικά:

“Στο προηγούμενο story παρακολουθήσατε την προσπάθεια κάποιων να ρίξουν λάσπη και να αποδομήσουν ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν το μπάσκετ. Το αν θα τα καταφέρουν ή όχι δεν το ξέρω. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι.

Όταν η Τσαρούχα ήταν μέλος στο Facebook σε ομάδες Θρυλάρα Ολυμπιακάρα, όλα καλά; Όταν βρέθηκαν στο σπίτι της φανέλες του Ολυμπιακού όλα καλά;

Όταν, έχει γραφτεί και θα βγει, από το υψηλότερο σκαλοπάτι της ΕΟΚ, “Τον Γιαννακόπουλου θέλω να μου γαμ… και δε με νοιάζει τίποτα άλλο” όλα καλά; Δεν τρέχει τίποτα;

Όταν ο Λιόλιος ταξίδευε με τα τσάρτερ της ΚΑΕ Ολυμπιακός για να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όλα καλά;

Υπάρχουν διαιτητές που είναι δηλωμένοι στην θύρα 7, με γονείς και παιδιά που είναι κάθε φορά στο ΣΕΦ και φωνάζουν “Που… και πρεζάκια Γιαννακόπουλε”. Εκεί όλα καλά ε; Δεν πείραζε που όλοι αυτοί είναι Ολυμπιακοί. Τώρα σας πειράζει”.

Για… καληνύχτα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε στην επιλεκτική ευαισθησία των αρμοδίων αναφορικά με το ποιος δυσφημεί το άθλημα.

Όσα είπε:

“Ένα τελευταία για καληνύχτα

Τα συνθήματα για την Τσαρούχα τα ακούτε ε; Το ίδιο και για τον Μπαρτζώκα. Τα πανό τα βλέπετε.

Εγώ έφαγα πάλι 10 μήνες και 90 χιλιάρικα για δυσφήμηση του μπάσκετ.

Στο δανεικό γήπεδο που παίζει ο Ολυμπιακός μέχρι να του φτιαχτεί το κρατικό κάθε λίγο και λιγάκι φωνάζουν “Πούστ… και πρεζάκιας Γιαννακόπουλε”. Αυτό δεν είναι δυσφήμηση ρε; Γελοίοι. Δεν είναι δυσφήμηση καραγκιόζηδες;”