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Άρης - Ρίγα Ζέλι: Επιστροφή στις νίκες με φόντο την κορυφή του ομίλου - Η ώρα και το κανάλι

Αντίδραση μετά τη Χάποελ ψάχνουν οι Θεσσαλονικείς απέναντι στους Λετονούς.

Άρης - Ρίγα Ζέλι: Επιστροφή στις νίκες με φόντο την κορυφή του ομίλου - Η ώρα και το κανάλι
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Ο Άρης αφήνει πίσω του την πρώτη ήττα του στη φετινή διοργάνωση και επιστρέφει στο γήπεδό του, όπου το βράδυ της Τετάρτης (11/11, 20:00, Novasports Prime) υποδέχεται τη Ρίγα Ζέλι για την 7η αγωνιστική του πρώτου ομίλου του EuroCup. Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να αντιδράσουν άμεσα και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Η πρώτη αποτυχία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από πέντε αγωνιστικές χωρίς ήττα. Ο Άρης δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του, γνωρίζοντας την ήττα με 84-73 από την αήττητη Χάποελ Ιερουσαλήμ, σε ένα απαιτητικό παιχνίδι μακριά από την έδρα του.

Από την πλευρά της, η Ρίγα Ζέλι προέρχεται από θετικό αποτέλεσμα στην κοινή λίγκα Λετονίας και Εσθονίας, καθώς επικράτησε με 92-66 της Ταϊλ Τεκ, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 8-8. Ωστόσο, στο EuroCup η τελευταία της υποχρέωση δεν είχε ανάλογη κατάληξη, αφού ηττήθηκε εντός έδρας με 71-65 από τη γαλλική Λε Μαν.

Στον πρώτο όμιλο, οι Λετονοί βρίσκονται στην πέμπτη θέση με απολογισμό τρεις νίκες και ισάριθμες ήττες, ενώ η ήττα από τη Λε Μαν τούς έφερε πίσω στη βαθμολογία. Έτσι, η αναμέτρηση με τον Άρη αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες, που αναζητούν ένα αποτέλεσμα με το οποίο θα ενισχύσουν τη θέση τους στη διοργάνωση.

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