«Τρέλα» του Σέριχγαμ με τον Κωστούλα: «Τι παίκτης είναι αυτός! Τον λατρεύω - Φέρτε τον»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πραγματοποιεί το χειρότερο ξεκίνημά της στη σεζόν εδώ και 40 χρόνια, με αποτέλεσμα ο Κάρικ να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, με τη διοίκηση να αναμένεται να τον απολύσει εντός της διακοπής των Εθνικών ομάδων.

Ωστόσο, ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τέντι Σέριγχαμ παρά τα αγωνιστικά προβλήματα των «κόκκινων διαβόλων» και παρά το γεγονός πως δεν γνωρίζει ακόμα ποιος θα διαδεχθεί τον Κάρικ στην τεχνική ηγεσία, θεωρεί πως η ομάδα δεδομένα χρειάζεται ενίσχυση και έχει βρει ποιος πρέπει άμεσα να αποκτήσει ο σύλλογος.

Ένας από τους κορυφαίους σκόρερ που πέρασαν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λοιπόν αποθεώνει ένα... δικό μας παιδί, τον Μπάμπη Κωστούλα και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στην διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων», λέγοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα για την απόκτησή του.

«Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που θα ήθελα να δω να αποκτά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Ιανουάριο και είναι ο νεαρός Έλληνας σέντερ φορ της Μπράιτον, ο Χαράλαμπος Κωστούλας. Τι παίκτης είναι αυτός! Τον λατρεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος επιθετικός στην «Metro».

Στη συνέχεια, εξήγησε τι είναι αυτό που τον έχει εντυπωσιάσει στο παιχνίδι του Έλληνα άσου:

«Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται. Έχει ενέργεια, γνωρίζει πολύ καλά τη θέση του και είναι ακόμη ένα νεαρό παιδί.

Ξέρει να κρατάει την μπάλα, γνωρίζει σίγουρα πώς να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, φέρνει τους συμπαίκτες του στην επίθεση και διαθέτει αυτή την ξεχωριστή πινελιά».

Ο Κωστούλας μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον τον Ιούνιο του 2025, έναντι περίπου 30 εκατομμυρίων λιρών. Στην πρώτη του παρουσία στην Premier League έχει ήδη καταγράψει πέντε συμμετοχές σε γκολ (γκολ και ασίστ) σε δέκα αναμετρήσεις πρωταθλήματος, συμβάλλοντας στην εξαιρετική πορεία των «γλάρων», οι οποίοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Μάλιστα, ο νεαρός Έλληνας επιθετικός είχε σκοράρει στη σπουδαία νίκη της Μπράιτον με 3-0 επί της Άρσεναλ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο Σέριγχαμ θεωρεί πως οι Λονδρέζοι ενδέχεται επίσης να ενδιαφερθούν για την περίπτωσή του, κάτι που σημαίνει ότι η Γιουνάιτεντ μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό τους για να εξασφαλίσει την υπογραφή του.