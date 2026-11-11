Χρυσή μπάλα Αφρικής: Αυτοί είναι οι 10 υποψήφιοι για το βραβείο

Έπειτα από την απονομή της Χρυσής Μπάλας την οποία κατέκτησε ο Χάρι Κέιν, χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις του την περσινή σεζόν τόσο με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, όσο και της Εθνικής Αγγλίας, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την απονομή της Χρυσής μπάλας Αφρικής 2026.

Η CAF γνωστοποίησε τους 10 υποψηφίους για τη σημαντικότερη ατομική διάκριση του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Η τελετή των CAF Awards 2026 θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στο Λάγος της Νιγηρίας.

Μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση είναι ο Ασράφ Χακίμι. Ο Μαροκινός δεξιός μπακ είχε κατακτήσει το βραβείο πέρυσι, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν ξανά κομβικός στην back to back κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, θέτοντας σοβαρή υποψηφιότητα να κερδίσει και φέτος την ατομική διάκριση.

Ισχυρή είναι η παρουσία του Μαρόκου και της Σενεγάλης, με τρεις υποψηφίους από κάθε χώρα, ενώ στη δεκάδα βρίσκονται επίσης οι Αμάντ Ντιαλό, Αντουάν Σεμένιο και Γιοάν Γουισά.

Οι 10 υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα Αφρικής 2026

Αμάντ Ντιαλό (Ακτή Ελεφαντοστού, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Γιοάν Γουισά (ΛΔ Κονγκό, Νιούκαστλ)

Αντουάν Σεμένιο (Γκάνα, Μάντσεστερ Σίτι)

Ισμαέλ Σαϊμπάρι (Μαρόκο, Μπάγερν Μονάχου)

Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο, Παρί Σεν Ζερμέν)

Μπραχίμ Ντίαθ (Μαρόκο, Ρεάλ Μαδρίτης)

Ισμαΐλα Σαρ (Σενεγάλη, Κρίσταλ Πάλας)

Παπέ Γκέιγ (Σενεγάλη, Βιγιαρεάλ)

Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη, Αλ Νασρ)

Τεμπόχο Μοκοένα (Νότια Αφρική, Μαμελόντι Σάνταουνς)

Οι τελευταίοι νικητές του βραβείου είναι: