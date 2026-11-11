Το «MATCH MODE» επιστρέφει με ΝΙΚΟ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ

Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τους ελληνικούς συλλόγους μπορεί να μην υπάρχουν αυτή την εβδομάδα, αλλά το «MATCH MODE» συνεχίζει ακάθεκτο.

Άγγελος Μπασινάς και Γιώργος Τσαντάκης σας περιμένουν απόψε στις 23:30 για να συζητήσουν όλα τα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και να αναλύσουν τις «μάχες» της Εθνικής μας ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ την Παρασκευή το βράδυ και την Σερβία, εντός έδρας, την προσεχή Δευτέρα.

Μαζί τους στο studio, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας που «οδηγεί» την ομάδα της Καλαμάτας σε μια εξαιρετική σεζόν στα «σαλόνια» της Super League.

Το «MATCH MODE» συνεχίζεται κανονικά και αύριο το βράδυ (23:30) με μια εκπομπή που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Το Onsports ανοίγει τις… πόρτες του για να υποδεχθεί έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της γενιάς του. Τον Νίκο Λυμπερόπουλο. Ο άνθρωπος που έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην σύγχρονη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά και της ΑΕΚ, έρχεται στο «MATCH MODE» με τον Άγγελο Μπασινά να τον περιμένει με… ανοικτές αγκάλες.

Ένα επεισόδιο που δεν πρέπει να χάσει κανείς!