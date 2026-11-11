NBA: 30αρης Αντετοκούνμπο οδήγησε με double - double τους Χιτ στο διπλό στη Γιούτα

Την πέμπτη τους νίκη στη σεζόν πέτυχαν οι Μαϊάμι Χιτ κερδίζοντας εκτός έδρας τους Γιούτα Τζαζ, έχοντα σε πολύ καλό βράδυ για ακόμα μια φορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak ήταν κομβικός στο να καταφέρουν οι Χιτ να φύγουν με το «διπλό» από τη Γιούτα, σημειώνοντας 30 πόντους (1/2 τρίποντα), 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από κοντά ήταν και ο Ντέιβιον Μίτσελ ακολούθησε με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Πέλε Λάρσον προσέθεσε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο συνεισέφερε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Τα στατιστικά του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

30 πόντοι

11/19 δίποντα

1/2 τρίποντα

5/9 βολές

11 ριμπάουντ

4 ασίστ

1 λάθος

11 στο +/-σε 30’34”

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-29, 54-64, 72-92, 109-115

ΤΖΑΖ: Γκριν 2, Μπέιλι 23 (3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Χέιζ 6, Οκότζιε 6 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πίτερσον 25 (4/9 τρίποντα), Μίχαϊλιουκ 7, Κόλιερ 17 (4/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φιλιπόφσκι 7, Μπάμπα 7, Σένσαμπο 5, Μπράντλεϊ

ΧΙΤ: Λάρσον 14 (2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 30 (1/2 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Αντεμπάγιο 11 (8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα), Τόμπσον 11 (2/10 τρίποντα), Μίτσελ 19 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Πόρτις 5, Κόνγουελ 5, Γουίγκινς 13 (2/4 τρίποντα), Φοντέκιο 3, Γκάρντνερ