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NBA: 30αρης Αντετοκούνμπο οδήγησε με double - double τους Χιτ στο διπλό στη Γιούτα

Καθοριστικός Γιάννης Αντετοκούνμπο με 30 πόντους και double double οδήγησε τους Χιτ στη πέμπτη τους φετινή νίκη 

NBA: 30αρης Αντετοκούνμπο οδήγησε με double - double τους Χιτ στο διπλό στη Γιούτα
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Την πέμπτη τους νίκη στη σεζόν πέτυχαν οι Μαϊάμι Χιτ κερδίζοντας εκτός έδρας τους Γιούτα Τζαζ, έχοντα σε πολύ καλό βράδυ για ακόμα μια φορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak ήταν κομβικός στο να καταφέρουν οι Χιτ να φύγουν με το «διπλό» από τη Γιούτα, σημειώνοντας 30 πόντους (1/2 τρίποντα), 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από κοντά ήταν και ο Ντέιβιον Μίτσελ ακολούθησε με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Πέλε Λάρσον προσέθεσε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο συνεισέφερε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Τα στατιστικά του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

  • 30 πόντοι
  • 11/19 δίποντα
  • 1/2 τρίποντα
  • 5/9 βολές
  • 11 ριμπάουντ
  • 4 ασίστ
  • 1 λάθος
  • 11 στο +/-σε 30’34”

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-29, 54-64, 72-92, 109-115

ΤΖΑΖ: Γκριν 2, Μπέιλι 23 (3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Χέιζ 6, Οκότζιε 6 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πίτερσον 25 (4/9 τρίποντα), Μίχαϊλιουκ 7, Κόλιερ 17 (4/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φιλιπόφσκι 7, Μπάμπα 7, Σένσαμπο 5, Μπράντλεϊ

ΧΙΤ: Λάρσον 14 (2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 30 (1/2 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Αντεμπάγιο 11 (8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα), Τόμπσον 11 (2/10 τρίποντα), Μίτσελ 19 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Πόρτις 5, Κόνγουελ 5, Γουίγκινς 13 (2/4 τρίποντα), Φοντέκιο 3, Γκάρντνερ

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