Περιστέρι - Βαρέζε: Ολοταχώς για το 4/4 η ομάδα του Ξανθόπουλου - Η ώρα και το κανάλι

Το Basketball Champions League μπαίνει στον δεύτερο γύρο της φάσης των ομίλων, με το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής να περιλαμβάνει συνολικά οκτώ αναμετρήσεις σε τέσσερα γκρουπ, οι οποίες θα διεξαχθούν το διήμερο 10-11 Νοεμβρίου.

Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται στο Περιστέρι, το οποίο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», την Τετάρτη (11/11, 19:30, Magenta Sport 4), στο πλαίσιο του Δ’ Ομίλου.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου θέλει να συνεχίσει την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση και να διατηρήσει το απόλυτο των νικών. Μετρώντας ήδη τρεις επιτυχίες σε ισάριθμες αγωνιστικές, το Περιστέρι βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 3-0 και στοχεύει πλέον στο 4/4.

Από την άλλη πλευρά, η ιταλική ομάδα θα επιδιώξει να βάλει τέλος στο σερί των δύο ηττών της, καθώς μέχρι στιγμής έχει μία νίκη και δύο ήττες (1-2), γνωρίζοντας πως την περιμένει μία δύσκολη αποστολή στην έδρα του πρωτοπόρου.