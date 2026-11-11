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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τα έχει βρει σε όλα με τον Ποτσετίνο - Αναμένεται η απόλυση του Κάρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ωστόσο οι «κόκκινοι διάβολοι» ακόμα δεν έχουν επικοινωνήσει με την πλευρά των ΗΠΑ 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τα έχει βρει σε όλα με τον Ποτσετίνο - Αναμένεται η απόλυση του Κάρικ
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Εβδομάδα αποφάσεων στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να αξιοποιούν την διακοπή των Εθνικών ομάδων για να προχωρήσουν σε αλλαγές στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Όπως φαίνεται ο Κάρικ μετράει... ημέρες στον πάγκο της ομάδας, αφού σήμερα στο Μονακό θα είναι η κρίσιμη συνάντηση των Ομάρ Μπεράντα, Τζέισον Γουίλκοξ και σερ Τζιμ Ράτκλιφ, οπού θα αποφασιστεί και το μέλλον του Άγγλου προπονητή.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Athletic, η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ο οποίος είναι ο εκλεκτός για τη διαδοχή του Κάρικ και εκκρεμεί μόνο η απόλυση του.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι «κόκκινοι διάβολοι» προετοιμάζουν ήδη το έδαφος για την πρόσληψη του 54χρονου Αργεντινού τεχνικού, με τις συζητήσεις για τους όρους μιας ενδεχόμενης συνεργασίας να βρίσκονται σε εξέλιξη με την πλευρά του.

Ωστόσο, η Γιουνάιτεντ δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη με την πλευρά των ΗΠΑ, ενώ η διαδικασία αναμένεται να είναι σχετικά απλή, εφόσον ο σύλλογος αποφασίσει να προχωρήσει στην αλλαγή προπονητή.

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