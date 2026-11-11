Εθνική Ανδρών: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό;

Ας αφήσουμε στην άκρη τις γνωστές ποδοσφαιρικές κοινοτοπίες και τα ευχολόγια. Υπάρχει μια σκληρή ποδοσφαιρική πραγματικότητα, αποτυπωμένη σε νούμερα, που αποδεικνύει ότι αυτή η γενιά διεθνών δεν είναι απλά ελπιδοφόρα, αλλά έτοιμη για το ανώτερο επίπεδο.

Τι κάνει, για παράδειγμα, ο Βαγγέλης Παυλίδης στη Λισαβόνα; Ο άνθρωπος έχει «τρελάνει» κόσμο με τη Μπενφίκα, μετρώντας ήδη 11 γκολ σε 11 εμφανίσεις στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και 2 γκολ σε 3 ματς στη League Phase του Europa League. Και όταν φοράει το εθνόσημο; Ένα γκολ και δύο ασίστ στα προκριματικά. Δίπλα του, ο Τάσος Δουβίκας επιβεβαιώνει τη δύναμη πυρός της επίθεσης, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις με την Κόμο, πρώτος σκόρερ στο Τσάμπιονς Λιγκ με 6 τέρματα, ήδη 5 γκολ στη Serie A.

Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντής Τζολάκης σε τέσσερα ματς στο Nations League, έχει δεχθεί τρία γκολ, αλλά και σε 10 συμμετοχές με τη φανέλα της Χαλ στην Premier League, έχει ήδη 3 φορές απαραβίαστη την εστία του. Τα ρολά κατέβηκαν για τα καλά! Αν σ’ αυτόν προσθέσουμε και τους υπόλοιπους «Άγγλους» μας, τον Μαυροπάνο, που φέτος κάνει θραύση με 5 γκολ σε 13 συμμετοχές με τη Γουέστ Χαμ και τον Τσιμίκα με την αύρα της Λίβερπουλ (και ήδη 3 ασίστ στο φετινό Champions League), είναι σαφές ότι αυτοί οι παίκτες δεν καταλαβαίνουν πλέον από πίεση.

Εντυπωσιακή, όμως, είναι και η φρεσκάδα αυτού του γκρουπ. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στα 18 του χρόνια, έχει ήδη σκοράρει στο Champions League. Μαζί με τους Ζαφείρη, Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, μετράμε ήδη 17 ευρωπαϊκές συμμετοχές φέτος. Φυσικά, δεν πρέπει να αδικούμε και την «παλιά φρουρά», τη βαριά φανέλα των αποδυτηρίων: ο Μπακασέτας με 82 συμμετοχές, ο Μασούρας με 63 και ο Κουρμπέλης (αν και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του λόγω τραυματισμού) με 58 προσθέτουν εμπειρία.

Η μέχρι τώρα συγκομιδή στο Nations League αποτυπώνει αυτή τη δυναμική:

- 4 αγώνες, 8 βαθμοί.

- 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 5-3 γκολ.

- 2η θέση στον όμιλο, σε απόλυτη ισοβαθμία με ένα μεγαθήριο όπως η Ολλανδία.

Το συμπέρασμα είναι λοιπόν ξεκάθαρο

Αυτή η Εθνική έχει αστείρευτη ποιότητα. Το μεγάλο ερώτημα για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων με Ολλανδία και Σερβία είναι αν μπορεί να μετατρέψει αυτά τα νούμερα σε σταθερότητα και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα.

Το πραγματικό ζητούμενο είναι αυτό το γκρουπ να αποκτήσει νοοτροπία μόνιμου νικητή, ώστε να μετατραπεί σε μια σταθερά υπολογίσιμη ευρωπαϊκή δύναμη. Οι αριθμοί είναι εκεί και μας δείχνουν τον δρόμο.